Футбол
ЦСКА тепло поздравил Акинфеева с 33-летиемLife.ru 06:31
Московский ЦСКА в "Твиттере" поздравил своего капитана Игоря Акинфеева с 33-летием.
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Культура
Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста
Обновлено в 08:49
Кино
Актера Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народный артист Российской Федерации Алексей Иванович Булдаков, скоропостижно скончавшийся 3 апреля в столице Монголии Улан-Баторе, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 09:13
Футбол
The Pango рассталась с Zayac и Ceyler
Бакыт Zayac Эмилжанов и Александр Ceyler Попов покинули The Pango. Вскоре в клубе расскажут, кто заменит игроков в будущем.
Обновлено в 09:11
Политика
Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине
Обновлено в 07:31
Транспорт
Проезд по платным участкам трассы «Дон» подорожает с 15 апреля
Тарифы на проезд по платным участкам трассы М-4 "Дон" будут скорректированы с 15 апреля.
Обновлено в 10:27
Происшествия
В Оренбурге пенсионер умер в цирке, помогая клоунам на сцене
Следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту гибели пенсионера во время циркового представления: мужчина был вызван клоунами на сцену, принял участие в нескольких шуточных сценах и упал замертво, сообщили в следственном управлении СКР по региону.
Обновлено в 08:30
Важное за сутки
Раскрыта правильная техника глажки рубашки
Сотрудники профессиональной химчистки Jeeves Belgravia в Лондоне, которая на протяжении 34 лет обслуживала принца Чарльза, объяснили, как правильно гладить рубашки.
Обновлено в 03:02
Единоборства
Макгрегор восхитился победой Лобова в кулачных боях
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор в своем Twitter поделился мнением о дебюте своего друга Артёма Лобова в кулачных боях в промоушене Bare Knuckle FC.
Обновлено в 05:37
Политика
В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с Путиным
Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Крыма
Минобороны России обнародовало архивные документы, рассказывающие о героизме советских воинов и защитников Крымского полуострова 8 апреля — в день, когда 75 лет назад началась Крымская наступательная операция, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:02
Политика
В «Рейтинге травли» оказались Киселёв, Скабеева и Дудь
Эксперты рассказали, что в списке оказался и телеведущий Дмитрий Киселев, а также Ольга Скабеева, Ксения Собчак, Аркадий Бабченко, Юрий Дудь, Владимир Соловьёв, Илья Варламов и Андрей Малахов.
Обновлено в 04:59
Общество
ПФР разъяснил, как работающим пенсионерам узнать полный размер пенсии
Пенсионный фонд России рассказал, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер пенсии, которую они получат в случае, елси решат уволиться.
Обновлено вчера в 05:42
Технологии
The Verge провозгласил конец «золотого века» YouTube
В последнее время независимые авторы контента на YouTube начали обвинять компанию в ангажированности в пользу крупных компаний и известных блогеров, говорится в материале The Verge.
Обновлено в 06:15
Экономика
Медведев поддержит предложения по ускорению реализации нацпроектов
Минфин РФ подготовит доклад с предложениями, касающимися упрощения работы регионов по выполнению обозначенных в нацпроектах задач, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что готов дать поручение по ускорению этой работы.
Обновлено в 07:54
Происшествия
В Петербурге суд не стал лишать мать-инвалида родительских прав
Выборгский районный суд в понедельник не удовлетворил иск органов опеки о лишении родительских прав жительницы Санкт-Петербурга, инвалида по слуху, которую разлучили с двумя маленькими детьми, а затем передали их из соцучреждений под опеку бабушке, сообщила Мария Эрмель, президент ассоциации "Ребенок дома", оказывающей женщине юридическую поддержку.
Обновлено в 10:20
Происшествия
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Авто
УАЗ рассказал об оригинальном «растянутом» пикапе
Колесную база пикапа растянули на 650 миллиметров, задние рессоры усилили (к ним добавили добавив по одному коренному листу), "колпак" кабины заново изготовили из пластика.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Шестилетняя девочка выжила после падения с 26 этажа в Китае
Шестилетняя девочка выпала с 26 этажа китайского небоскреба, в результате отделавшись только переломами руки.
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес
Марат Башаров отписал бывшей жене квартиру
В марте союз Башарова и Шевырковой был расторгнут в Бабушкинском районном суде.
Обновлено в 07:00
Транспорт
Ловить водителей на нарушении правил сможет не только ГИБДД
Сотрудников Военной автоинспекции (ВАИ) могут наделить правом фиксировать нарушения правил дорожного движения со стороны гражданских водителей.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес
Виталий Гогунский развелся с женой
Еще меньше двух лет назад Виталий Гогунский хвастался в Сети подробностями и фотографиями со своей шикарной свадьбы, а уже сегодня стало известно: актер развелся.
Обновлено в 04:00
Политика
Дебаты между Порошенко и Зеленским могут не состояться
Накануне, Порошенко выступая в прямом эфире одного из местных телеканалов, предложил провести дебаты с Зеленским 14 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 08:04
Кино
Кит Харингтон из «Игры престолов» станцевал стриптиз в образе Кармен
В сценке Кит сыграл роль жениха, который решил устроить сюрприз своей невесте и станцевать на её девичнике в образе Кармен.
Обновлено в 07:00
Технологии
Еврокомиссия назвала профессии, которые исчезнут из-за автоматизации
Профессии, связанные с выполнением рутинных задач, например, офисные клерки или операторы машин на сборочных линиях автомобилей, могут исчезнуть из-за автоматизации.
Обновлено в 10:53
Авто
Toyota придумала встроенную в автомобиль мойку кузова
На рассмотрение патентного ведомства США компанией Toyota направлена заявка на встроенную мойку кузова.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Адвокат сообщил о возмещении экс-полпредом Ишаевым ущерба «Роснефти»
ТАСС уточняет, что 5 апреля дочь Ишаева перевела на счет ПАО "Роснефть" 5 млн 744 тыс. руб. О задержании экс-губернатора Хабаровского края и бывшего полпреда президента в ДФО Виктора Ишаева стало известно 28 марта.
Обновлено в 09:58
Происшествия
В Екатеринбурге серийному маньяку из МЧС огласили новый приговор
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга сегодня, 8 апреля, огласил новый приговор в отношении серийного маньяка из МЧС Алексея Фалькина, ранее приговоренного к пожизненному заключению за убийства.
Обновлено в 08:39
Политика
Познер назвал способ объединить всех жителей России
Обновлено в 02:59
Происшествия
Врача-вампира из Челябинска отправят на принудительное лечение
«В рамках уголовного дела в отношении мужчины, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой, он признан страдающим психическим расстройством, после чего помещен в психиатрический стационар», - сообщают в СК России по Челябинской области.
Обновлено в 05:53