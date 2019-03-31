Футбол
ЦСКА — Уфа 2:2Коммерсантъ 11:25
Никола Власич
|25′
|26′
Боян Йокич
|39′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Федор Чалов
|64′
|70′
Игорь Безденежных
Азер Алиев
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
|76′
|79′
Оливье Тилль
|84′
Оливье Тилль
Ондрей Ванек
Никола Власич
Такума Нисимура
|84′
|87′
Ловро Бизяк
Федор Чалов
Яка Бийол
|90′+1′
|90′+2′
Сильвестр Игбоун
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
35
Акинфеев
2
Фернандес
14
Набабкин
50
Бекао
78
Дивеев
42
Щенников
77
Ахметов
25
Бистрович
98
Обляков
19
Нисимура
29
Бийол
31
Беленов
17
Живоглядов
27
Неделчару
4
Никитин
3
Аликин
5
Йокич
77
Алиев
9
Ванек
8
Карп
11
Бизяк
44
Игбоун
Уфа
Расстановка 5‑3‑2
Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с «Уфой» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Москве встреча завершилась со счетом 2:2. Голы забили Никола Влашич (на 25-й минуте), Федор Чалов (64) — Ловро Бизяк (87), Сильвестр Игбун (90+3).
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