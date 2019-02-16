Футбол

ЦСКА сыграл вничью с «Ньюкаслом» в товарищеском матчеКоммерсантъ 08:17

Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с английским «Ньюкаслом» в товарищеском матче на тренировочном сборе в Испании. Встреча завершилась со счетом 1:1.
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ЦСКА сыграл вничью с «Ньюкаслом» в контрольном матче

Газета.Ru08:18

ЦСКА выстоял против «Ньюкасла». И потерял Облякова?

Спорт-Экспресс08:30

ЦСКА ушел от поражения в товарищеском матче с «Ньюкаслом»

РБК07:58

ЦСКА сыграл вничью с «Ньюкаслом» в товарищеском матче

Матч ТВ07:51

ЦСКА – «Ньюкасл» — 1:1, 16 февраля 2019 года, обзор матча

Чемпионат07:55

ЦСКА выдержал уровень АПЛ. Но Гончаренко срочно нужен защитник

Sport24.ru08:00

Четыре джокера в рукаве Гончаренко. Почему шансы ЦСКА на «золото» не меньше 40%

Советский спорт08:17
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Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 12:20, Ашберн
Происшествия

Появилось видео момента обрушения в университете Петербурга

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Политика

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, во время которых обсудили ситуацию в Сирии.
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Единоборства

Харитонов был госпитализирован после удара в пах от Митриона

На 15-й секунде россиянин получил удар ногой в пах, после чего не смог продолжить бой и был госпитализирован.
Обновлено в 04:23
Политика

Россия начала разработку ракет наземного базирования средней дальности

Рябков напомнил, что в начале февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия не будет размещать где бы то ни было ракеты средней и меньшей дальности, пока это не сделает Вашингтон.
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Политика

Охранник Порошенко оттолкнул журналиста «России 1»

Охранник Петра Порошенко оттолкнул журналиста "России 1", пытавшегося задать вопрос украинскому лидеру.
Обновлено в 08:30
Происшествия

В Кривом Роге подожгли храм УПЦ и оставили на нём нацистские надписи

Обновлено в 11:17
Происшествия

Сапер погиб при разминировании боеприпасов в Донецкой области

Сапер погиб из-за взрыва при разминировании тайника с боеприпасами в Донецкой области Украины.
Обновлено в 12:15
Спорт

Третьяков победил на этапе Кубка мира по скелетону в Лейк-Плэсиде

Российский скелетонист Александр Третьяков одержал победу на этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде.
Обновлено в 11:57
Хоккей

«Торпедо» победило «Сибирь» и вышло в плей-офф КХЛ

Нижегородское "Торпедо" победило новосибирскую "Сибирь" в матче регулярного чемпионата КХЛ и обеспечило себе место в плей-офф.
Обновлено в 11:50
Армия и оружие

Лавров: США запретили странам НАТО не посещать брифинг по ДРСМД

Представители большинства стран НАТО не посетили совместный брифинг российских министерств иностранных дел и обороны по Договору РСМД в Мюнхене.
Обновлено в 09:44
Теннис

Медведев проиграл Монфису в полуфинале турнира в Роттердаме

Соперником Монфиса по финалу станет победитель встречи между японцем Кеи Нишикори и швейцарцем Стэном Вавринкой.
Обновлено в 11:24
Культура

Мать Децла рассказала о том, как изменила мнение о сыне

За последнее время мать Кирилла Толмацкого, известного как Децл, Ирина Толмацкая изменила мнение о сыне.
Обновлено в 11:26
Происшествия

Суд арестовал основателя компании Baring Vostok Майкла Калви

Басманный суд Москвы отправил под арест основателя инвестиционной компании Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка "Восточный", передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 07:53
Политика

На Украине заявили о несовместимости с НАТО «на ментальном уровне»

Украина несовместима с НАТО "на ментальном уровне" из-за языковых различий, заявил бывший замглавы Минобороны адмирал запаса Игорь Кабаненко.
Обновлено в 11:03
Политика

Украина надеется получать от США все виды вооружений

Как заявил в Мюнхене президент Украины Петр Порошенко, на полях конференции по безопасности у него состоялась детальная встреча с вице-президентом США Майклом Пенсом и тот заверил его, что Украина является надежным стратегическим партнером США.
Обновлено в 12:00
Политика

В МИД Австрии заявили о принятом ЕС решении по санкциям против России

ЕС принял решение о новых санкциях в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Обновлено в 07:45
Происшествия

Суд признал педофилом бывшего архиепископа Вашингтона

Церковный суд признал бывшего архиепископа Вашингтона Теодора Маккэрика виновным в педофилии, сообщает ватиканская Конгрегация доктрины веры.
Обновлено в 06:13
Происшествия

На Украине осквернили мемориал «Вечный огонь»

Обновлено в 08:43
Армия и оружие

В ДНР автомобиль со снайперами ВСУ подорвался на украинской мине

Обновлено в 09:20
Политика

Байден назвал Россию слабеющей страной

Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе Мюнхенской конференции по безопасности выразил мнение, что Китай и Россия являются серьёзными вызовами для Вашингтона, однако последняя ослабевает.
Обновлено в 12:02
Футбол

Принц Саудовской Аравии хочет купить «МЮ» за £3,8 млрд

Член королевской семьи может заплатить за "красных дьяволов" £3,8 млрд. Принц намерен завершить сделку до начала нового сезона.
Обновлено в 11:23
Политика

Таможня предложила расширить продуктовое эмбарго

Федеральная таможенная служба (ФТС) предлагает расширить перечень сельскохозяйственной продукции и продовольствия, запрещенных к ввозу из США, Евросоюза и ряда других стран.
Обновлено вчера в 11:17
Футбол

Футболист ПСЖ оказался пьяницей и курильщиком

26-летний Верратти, футболист сборной Италии, выступает за ПСЖ с 2012 года. Вместе с клубом он стал пятикратным чемпионом Франции.
Обновлено в 11:45
Футбол

«Валенсия» намерена выкупить Черышева у «Вильярреала»

Обновлено в 09:31
Армия и оружие

Пенс: США призывают союзников расширить присутствие в Сирии

США призывают союзников расширить присутствие в Сирии после выхода оттуда американских сил.
Обновлено в 11:46
Общество

Французские «желтые жилеты» вышли на очередную акцию протеста

Участники французского движения "желтых жилетов" вновь вышли в субботу на улицы городов страны для проведения 14-й акции протеста, сообщают СМИ из разных регионов Франции.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие

В Германии захотели избавиться от американских ядерных бомб

Эксперты полагают, что США разместили на территории Европы около 180 ядерных бомб B61, из них 20 — в Германии, остальные — в Бельгии, Италии, Нидерландах и Турции.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес

Супруга Марата Башарова Елизавета подала на развод после побоев

Супруга известного телеведущего и актера Марата Башарова Елизавета подала на развод.
Обновлено в 09:47
Транспорт

В Госдуме захотели запретить россиянам без гаража покупать машины

В Госдуме обсуждается возможность запретить россиянам приобретать машины, если у них нет в собственности или аренде гаража или парковочного места.
Обновлено в 09:40
Происшествия

В ярославской колонии №1 нашли новое видео с нарушениями

Сотрудники ФСИН нашли в ярославской ИК-1 видеозапись, зафиксировавшую нарушения законодательства со стороны сотрудников и осужденных.
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