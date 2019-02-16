Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Ньюкаслом» в товарищеском матчеКоммерсантъ 08:17
Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с английским «Ньюкаслом» в товарищеском матче на тренировочном сборе в Испании. Встреча завершилась со счетом 1:1.
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Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 12:20, Ашберн
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, во время которых обсудили ситуацию в Сирии.
Обновлено в 10:18
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На 15-й секунде россиянин получил удар ногой в пах, после чего не смог продолжить бой и был госпитализирован.
Обновлено в 04:23
Политика
Россия начала разработку ракет наземного базирования средней дальности
Рябков напомнил, что в начале февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия не будет размещать где бы то ни было ракеты средней и меньшей дальности, пока это не сделает Вашингтон.
Обновлено в 11:45
Политика
Охранник Порошенко оттолкнул журналиста «России 1»
Охранник Петра Порошенко оттолкнул журналиста "России 1", пытавшегося задать вопрос украинскому лидеру.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Сапер погиб при разминировании боеприпасов в Донецкой области
Сапер погиб из-за взрыва при разминировании тайника с боеприпасами в Донецкой области Украины.
Обновлено в 12:15
Спорт
Третьяков победил на этапе Кубка мира по скелетону в Лейк-Плэсиде
Российский скелетонист Александр Третьяков одержал победу на этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде.
Обновлено в 11:57
Хоккей
«Торпедо» победило «Сибирь» и вышло в плей-офф КХЛ
Нижегородское "Торпедо" победило новосибирскую "Сибирь" в матче регулярного чемпионата КХЛ и обеспечило себе место в плей-офф.
Обновлено в 11:50
Армия и оружие
Лавров: США запретили странам НАТО не посещать брифинг по ДРСМД
Представители большинства стран НАТО не посетили совместный брифинг российских министерств иностранных дел и обороны по Договору РСМД в Мюнхене.
Обновлено в 09:44
Теннис
Медведев проиграл Монфису в полуфинале турнира в Роттердаме
Соперником Монфиса по финалу станет победитель встречи между японцем Кеи Нишикори и швейцарцем Стэном Вавринкой.
Обновлено в 11:24
Культура
Мать Децла рассказала о том, как изменила мнение о сыне
За последнее время мать Кирилла Толмацкого, известного как Децл, Ирина Толмацкая изменила мнение о сыне.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Суд арестовал основателя компании Baring Vostok Майкла Калви
Басманный суд Москвы отправил под арест основателя инвестиционной компании Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка "Восточный", передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 07:53
Политика
На Украине заявили о несовместимости с НАТО «на ментальном уровне»
Украина несовместима с НАТО "на ментальном уровне" из-за языковых различий, заявил бывший замглавы Минобороны адмирал запаса Игорь Кабаненко.
Обновлено в 11:03
Политика
Украина надеется получать от США все виды вооружений
Как заявил в Мюнхене президент Украины Петр Порошенко, на полях конференции по безопасности у него состоялась детальная встреча с вице-президентом США Майклом Пенсом и тот заверил его, что Украина является надежным стратегическим партнером США.
Обновлено в 12:00
Политика
В МИД Австрии заявили о принятом ЕС решении по санкциям против России
ЕС принял решение о новых санкциях в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Суд признал педофилом бывшего архиепископа Вашингтона
Церковный суд признал бывшего архиепископа Вашингтона Теодора Маккэрика виновным в педофилии, сообщает ватиканская Конгрегация доктрины веры.
Обновлено в 06:13
Происшествия
На Украине осквернили мемориал «Вечный огонь»
Обновлено в 08:43
Политика
Байден назвал Россию слабеющей страной
Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе Мюнхенской конференции по безопасности выразил мнение, что Китай и Россия являются серьёзными вызовами для Вашингтона, однако последняя ослабевает.
Обновлено в 12:02
Футбол
Принц Саудовской Аравии хочет купить «МЮ» за £3,8 млрд
Член королевской семьи может заплатить за "красных дьяволов" £3,8 млрд. Принц намерен завершить сделку до начала нового сезона.
Обновлено в 11:23
Политика
Таможня предложила расширить продуктовое эмбарго
Федеральная таможенная служба (ФТС) предлагает расширить перечень сельскохозяйственной продукции и продовольствия, запрещенных к ввозу из США, Евросоюза и ряда других стран.
Обновлено вчера в 11:17
Футбол
Футболист ПСЖ оказался пьяницей и курильщиком
26-летний Верратти, футболист сборной Италии, выступает за ПСЖ с 2012 года. Вместе с клубом он стал пятикратным чемпионом Франции.
Обновлено в 11:45
Футбол
«Валенсия» намерена выкупить Черышева у «Вильярреала»
Обновлено в 09:31
Армия и оружие
Пенс: США призывают союзников расширить присутствие в Сирии
США призывают союзников расширить присутствие в Сирии после выхода оттуда американских сил.
Обновлено в 11:46
Общество
Французские «желтые жилеты» вышли на очередную акцию протеста
Участники французского движения "желтых жилетов" вновь вышли в субботу на улицы городов страны для проведения 14-й акции протеста, сообщают СМИ из разных регионов Франции.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
В Германии захотели избавиться от американских ядерных бомб
Эксперты полагают, что США разместили на территории Европы около 180 ядерных бомб B61, из них 20 — в Германии, остальные — в Бельгии, Италии, Нидерландах и Турции.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес
Супруга Марата Башарова Елизавета подала на развод после побоев
Супруга известного телеведущего и актера Марата Башарова Елизавета подала на развод.
Обновлено в 09:47
Транспорт
В Госдуме захотели запретить россиянам без гаража покупать машины
В Госдуме обсуждается возможность запретить россиянам приобретать машины, если у них нет в собственности или аренде гаража или парковочного места.
Обновлено в 09:40
Происшествия
В ярославской колонии №1 нашли новое видео с нарушениями
Сотрудники ФСИН нашли в ярославской ИК-1 видеозапись, зафиксировавшую нарушения законодательства со стороны сотрудников и осужденных.
Обновлено в 10:03