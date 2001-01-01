Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» – 2:2Sports.ru 11:28
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:49, Ашберн
Происшествия
В Шереметьево загорелся пассажирский лайнер
Обновлено в 11:52
Шоу-бизнес
Юлия Барановская станцевала зажигательный танец в центре Москвы
В Instagram-аккаунте знаменитости появился видеоролик, на котором она исполняет зажигательный танец в центре Москвы.
Обновлено в 09:28
Экономика
WSJ: холдинг Berkshire Hathaway может потратить $100 млрд в 2020 году
Холдинг Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффетта располагает $100 млрд наличными для вложений в следующем году.
Обновлено вчера в 16:32
Общество
Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в силу
Правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона правительство утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено в 06:14
ЖКХ
Отопление в Москве начнут отключать с 6 мая
Отопление на предприятиях, социально значимых объектах и в домах столицы начнут отключать с понедельника, 6 мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 08:23
Политика
Ирак усилил поддержку санкций США против Ирана
Экс-премьер Ирака Хейдар аль-Абади считает, что нынешнее правительство Ирака поддерживает санкции США против Ирана в большей степени, чем прежний кабинет министров.
Обновлено в 09:43
Происшествия
В Берлине расследуют инцидент с осквернением памятника «Родина-мать»
Полиция Берлина разбирается в инциденте с осквернением памятника "Родина-мать" на территории Трептов-парка в Берлине, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в посольстве России в Германии.
Обновлено в 11:46
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Футбол
ЦСКА установил рекорд посещаемости
Последний раз рекорд по зрительской аудитории ЦСКА был установлен в 1970 году.
Обновлено в 12:42
Происшествия
Пьяная женщина забыла ребенка в такси в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону женщина в состоянии алкогольного опьянения забыла своего двухлетнего ребенка в такси, водитель доставил его в больницу.
Обновлено в 10:14
Хоккей
Стал известен состав сборной России на матч Евротура с командой Чехии
Стал известен состав сборной России на матч с командой Чехии на Еврохоккейтуре, информирует в своём «твиттере» Федерации хоккея России.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
НАТО учит израильских военных захватывать российские деревни
Военные из Израиля опубликовали сделанное во время учений видео, в котором показано, что НАТО считает врагом РФ и готовит план по завоеванию российских деревень.
Обновлено в 10:22
Армия и оружие
Мирный житель ранен при обстреле ВСУ в Донбассе
В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что мирный житель был ранен в результате обстрела со стороны ВСУ в поселке Еленовка в Донбассе.
Обновлено в 11:28
Общество
Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре
В Москве вечером 5 мая ожидаются гроза и усиление ветра до 12 — 17 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра Москвы.
Обновлено в 10:22
Политика
Бульвар имени Барака Обамы появился в Лос-Анджелесе
На торжественную церемонию открытия бульвара имени экс-президента США пришли тысячи жителей.
Обновлено в 05:28
Транспорт
Названо самое медленное шоссе Москвы
По итогам апреля самой медленной столичной дорогой стало Щелковское шоссе, сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 11:17
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Гаджеты
Смартфон Redmi 855 получил экспериментальный режим разгона GPU
Стало известно, что гаджет оснастили экспериментальным режимом разгона GPU, а также 256 гигабайтами встроенной памяти.
Обновлено в 06:43
Здоровье
Российские хирурги представили щадящий метод лечения патологии кисти
Российские хирурги представили иностранным коллегам щадящий метод лечения патологии кисти.
Обновлено в 11:54
Музыка
Небензя спел в ООН военные песни
Обновлено вчера в 17:46
Шоу-бизнес
Рита Дакота и Ольга Бузова устроили битву прозрачных платьев
32-летняя Ольга Бузова выбрала для своего появления на фестивале не менее эффектный наряд — черное боди и прозрачное платье, обильно украшенное блестками и перьями.
Обновлено в 04:08
Политика
В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека
Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Политика
На Украине предложили отдать под суд ветеранов Красной армии
На Украине предложили судить ветеранов Великой отечественной войны, как это "делается во всех нормальных странах".
Обновлено в 07:45
Экономика
Британские СМИ раскрыли «золотой» план России по истощению Запада
«Китай и Россия прекрасно понимают, что долг США и долг Запада в итоге неоплачиваем и в конечном итоге сводится к нулю, то есть становится бесполезным», – считает собеседник журналиста британского издания Market Oracle.
Обновлено в 07:04
Политика
Помпео заявил о необходимости России «убраться» из Венесуэлы
По словам Помпео, ранее президент США Дональд Трамп «совершенно четко заявил», что «русские должны убраться из Венесуэлы».
Обновлено в 11:04
Футбол
«МЮ» сыграл вничью с «Хаддерсфилдом» и потерял шансы на выход в ЛЧ
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Хаддерсфилд Таун" в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу и лишился шансов на выход в Лигу чемпионов по итогам турнира.
Обновлено в 11:15