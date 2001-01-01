Футбол

ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» – 2:2Sports.ru 11:28

ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» (2:2) в 27-м туре премьер-лиги.
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ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» – 2:2

Sports.ru11:28
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