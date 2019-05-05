Футбол
ЦСКА сыграл вничью дома с «Динамо»RuNews24.ru 11:53
Яка Бийол
|29′
|32′
Мигел Филипе Кардозу
|35′
Мигел Филипе Кардозу
|43′
Кирилл Панченко
Георгий Щенников
Абель Эрнандес
|64′
Хердюр Магнуссен
|66′
|71′
Евгений Луценко
Самба Соу
Кристиян Бистрович
Такума Нисимура
|79′
Кирилл Набабкин
Дмитрий Ефремов
|84′
Такума Нисимура
|85′
|85′
Кирилл Панченко
Евгений Марков
Родриго Бекао
|88′
|89′
Роман Евгеньев
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
35
Акинфеев
15
Ефремов
50
Бекао
23
Магнуссон
2
Фернандес
77
Ахметов
19
Нисимура
98
Обляков
11
Эрнандес
29
Бийол
9
Чалов
1
Шунин
25
Козлов
44
Шуньич
24
Евгеньев
2
Морозов
9
Кардозу
6
Юсупов
7
Марков
5
Тетте
22
Жоаозиньо
27
Соу
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
Ответный гол ЦСКА удалось забить только на 85-й минуте встречи. Обляков выполнил стандартное положение, направив мяч в штрафную площадку, где Такума Нисимура нанес удар головой – 2:2. ЦСКА осталось на четвертом месте с 45 баллами в активе, «Динамо» по-прежнему находится на 12 месте, имея 30 очков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:52, Ашберн
Происшествия
Появилось видео посадки горящего самолета в Шереметьево
Обновлено в 13:18
Хоккей
Сборная России победила Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура
Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
Обновлено в 14:31
Экономика
В США уровень безработицы снизился до показателей 1969 года
В США уровень безработицы снизился до показателей 1969 года. Об этом 3 мая сообщает NBC News.
Обновлено 03 мая в 16:33
Экономика
Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров
Правительство распределило почти 14 млрд руб. между 83 субъектами федерации на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших пассажиров SSJ-100
Состояние двух человек, пострадавших в результате жесткой посадки и пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, оценивается как тяжелое.
Обновлено в 14:46
Здоровье
Из-за редкой болезни мальчик из Красноярска превращается в камень
Мальчик из Красноярска из-за редкой болезни постепенно превращается в камень. Ребёнок возрастом 2 года страдает от фибродисплазии.
Обновлено в 07:30
Происшествия
При пожаре SSJ 100 в Шереметьево погибли 13 человек
Жертвами сегодняшней трагедии в столичном аэропорту Шереметьево стали 13 человек.
Обновлено в 13:47
Происшествия
Появилось видео эвакуации пассажиров загоревшегося самолета SSJ-100
Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места экстренной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:11
Происшествия
МАК создал комиссию по расследованию инцидента в Шереметьеве
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию причин возгорания самолета в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:11
Происшествия
Появилось видео посадки горящего самолета в Шереметьево
Наш читатель, живущий в Москве, прислал нам видео из аэропорта Шереметьево, где при жесткой посадке загорелся самолет.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Происшествия
13 человек погибли в Superjet из-за попытки некоторых пассажиров спасти вещи
Основной причиной гибели людей в хвостовом отсеке Superjet-100, загоревшегося при жесткой посадке в московском аэропорту "Шереметьево", стала попытка некоторых пассажиров достать из багажных полок свои вещи, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:23
Общество
В Кургане из-за природных пожаров запретили продажу алкоголя
Обновлено в 09:10
Здоровье
Туристы из России не могут вылететь из Монголии из-за вспышки чумы
Группа российских туристов оказалась заблокирована в Монголии из-за вспышки чумы и объявленного по стране карантина.
Обновлено 03 мая в 21:52
Общество
Темнокожие женщины впервые победили в трех конкурсах красоты в США
Темнокожие женщины впервые в истории победили в трех главных конкурсах красоты в США. Об этом сообщает телеканал CNN.
Обновлено в 07:40
Авто
Полностью электрический Porsche Taycan сняли без камуфляжа
Обновлено в 06:07
Происшествия
На борту сгоревшего самолета был глава Североморска
На борту сгоревшего в Шереметьево самолета был глава Североморска Владимир Евменьков.
Обновлено в 15:15
Космос
НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной
Обновлено в 09:20
Политика
Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях
Директор Роскосмоса и экс-постпред России при НАТО Дмитрий Рогозин прокомментировал слова адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса о новых санкциях в отношении РФ.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Более 20 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы
В Московских аэропортах отменены или задержаны 24 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Обновлено вчера в 18:00
Шоу-бизнес
«Самая сексуальная бабушка» Алиса Васкес отметила 40-летний юбилей
«Самая сексуальная бабушка» из Калифорнии отметила 40-летний юбилей, хотя выглядит максимум на 25 лет.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
Москва призвала Вашингтон вернуть ядерное оружие в США
МИД РФ призвал Вашингтон вернуть всё американское нестратегическое ядерное оружие на свою территорию.
Обновлено в 11:54
Происшествия
В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 18 палестинцев
"Погибли 18 палестинцев, в том числе две женщины и два неродившихся ребенка, еще 110 человек получили ранения в результате ударов израильских ВВС по сектору Газа", — сообщил пресс-секретарь.
Обновлено в 12:49
Общество
В разных городах мира прошла акция «Бессмертный полк»
В акции «Бессмертный полк» приняли участие жители около 10 городов США.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Azur Air вернет в Оренбург пассажиров задержанного в ОАЭ рейса 5 мая
Обновлено вчера в 09:36