Футбол
ЦСКА сыграет в групповом этапе Лиги ЕвропыRT на русском 09:14
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Федор Чалов
|5′
Хердюр Магнуссен
|48′
Яка Бийол
|52′
Родриго Бекао
Виктор Васин
|53′
Арнор Сигурдссон
|56′
Яка Бийол
Такума Нисимура
|58′
|63′
Мохаммед Рабиу
Геннадий Киселев
|69′
Пол Антон
Антон Зиньковский
Федор Чалов
|73′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
|79′
Иван Обляков
|80′
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
35
Акинфеев
78
Дивеев
5
Васин
23
Магнуссон
2
Фернандес
19
Нисимура
9
Чалов
2 ×
98
Обляков
42
Щенников
17
Сигурдссон
25
Бистрович
14
Конюхов
2
Полуяхтов
5
Самарджич
90
Бурлак
15
Зотов
31
Ткачук
40
Тимофеев
70
Зиньковский
78
Киселев
91
Яковлев
11
Шейдаев
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
Московский ЦСКА получил путёвку в групповой этап футбольной Лиги Европы. После победы над «Крыльями Советов» (6:0) в 30-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) армейцы обошли «Спартак» и заняли четвёртое место.
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