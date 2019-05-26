Футбол

ЦСКА сыграет в групповом этапе Лиги ЕвропыRT на русском 09:14

ЦСКА — Крылья Советов
6 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Федор Чалов
5′
Хердюр Магнуссен
48′
Яка Бийол
52′
Родриго Бекао
Виктор Васин
53′
Арнор Сигурдссон
56′
Яка Бийол
Такума Нисимура
58′
63′
Мохаммед Рабиу
Геннадий Киселев
69′
Пол Антон
Антон Зиньковский
Федор Чалов
73′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
79′
Иван Обляков
80′
Московский ЦСКА получил путёвку в групповой этап футбольной Лиги Европы. После победы над «Крыльями Советов» (6:0) в 30-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) армейцы обошли «Спартак» и заняли четвёртое место.
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