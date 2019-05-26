ЦСКА сыграет в групповом этапе Лиги ЕвропыRT на русском 09:14

Московский ЦСКА получил путёвку в групповой этап футбольной Лиги Европы. После победы над «Крыльями Советов» (6:0) в 30-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) армейцы обошли «Спартак» и заняли четвёртое место.

Музыка Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети» Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.

Происшествия В Киеве треснул новый стеклянный мост В Киеве людей срочно пришлось эвакуировать с недавно открытого пешеходно-велосипедного моста из-за треснувших панелей стеклянного пола.

Происшествия СКР начал проверку сообщений о смерти заключенного в ярославском СИЗО Следственный комитет начал проверку после смерти осужденного в ярославском СИЗО № 1. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Ярославской области.

Политика Журналисты обвинили Леру Кудрявцеву в отставке правительства Австрии Телеведущая Лера Кудрявцева заявила о намерении подать в суд на австрийскую газету Osterreich Zeitung, которая назвала ее "проституткой", причастной к отставке вице-канцлера.

Экономика Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".

Шоу-бизнес Сын Дэвида Бекхэма подрался с подругой-моделью в Каннах Старший наследник знаменитых родителей Бруклин подрался со своей невестой в отеле с видом на знаменитую набережную Круазетт.

Происшествия В Польше сгорел пассажирский автобус из Киева Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу полностью сгорел во время движения по автостраде, пострадавших нет.

Авто Аналитики перечислили предпосылки для доминирования электромобилей в будущем Ожидаемые объемы продаж электромобилей к 2040 году на 14 млн единиц превысят продажи автомобилей с ДВС, считают аналитики.

Политика Кандидаты в президенты Литвы выступили за прагматичный подход к России Оба кандидата в президенты Литвы, вышедшие во второй тур выборов, заявили о нецелесообразности менять курс в отношении России, и в то же время выступили против полемики в двусторонних отношениях.

Политика Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков "Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.

Здоровье В Новороссийске обнаружили инфицированных клещей В районе Новороссийска специалисты зарегистрировали около 200 клещей, который были инфицированы различными болезнями.

Наука В Канаде нашли самый древний в мире гриб Самыми древними окаменелыми грибами еще недавно считались найденные в Шотландии образцы возрастом порядка 450 млн лет.

Общество Льготников Курганской области обеспечат строительной древесиной Строительная древесина будет прилагаться к земельным участкам, бесплатно предоставленным государством, пояснил суть нововведения Шумков.

Политика Коломойский призвал объявить дефолт на Украине Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и таким образом не выплачивать долг Международному валютному фонду.

Футбол Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга» Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.

Общество Телеведущий Соловьев рассказал о встрече с угрожавшим ему активистом Телеведущий Владимир Соловьев рассказал РБК о встрече с активистом из Екатеринбурга Антоном Дербеневым.

Футбол Бабаев: ЦСКА продвинулся в переговорах с Бекао и Влашичем Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ситуации в команде бразильского защитника Родриго Бекао и хорватского полузащитника Николы Влашича.

Гаджеты Недавно анонсированный смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь Анонсированный всего три месяца назад смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь.