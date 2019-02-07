Футбол

ЦСКА сыграет с лидером второй лиги АвстрииЧемпионат 02:25

ЦСКА 15 февраля проведёт очередной товарищеский матч в рамках подготовки ко второй половине нынешнего сезона. На этот раз соперником «армейцев» станет австрийский клуб «Ваттенс». Как сообщает пресс-служба австрийцев в «Твиттере», игра состоится в Испании, где обе команды проводят сборы.
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ЦСКА сыграет с лидером второй лиги Австрии

Чемпионат02:25

ЦСКА 15 февраля сыграет с лидером второго дивизиона чемпионата Австрии

Sport24.ru01:18

ЦСКА проведет контрольный матч с лидером второго дивизиона Австрии

Sportbox.RU01:48

ЦСКА сыграет с австрийским «Ваттенсом»

Спорт-Экспресс01:34

Стал известен соперник ЦСКА 15 февраля

Советский спорт01:26

ЦСКА проведет контрольный матч с лидером второго дивизиона Австрии

Матч ТВ01:48
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Американский поисковик Google начал удалять из результатов поиска ссылки на сайты, запрещенные в России, заметил и рассказал «Ведомостям» сотрудник крупной интернет-компании.
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