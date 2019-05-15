ЦСКА обыграл «Реал» и вышел в финал ЕвролигиРИА Новости вчера в 18:43

Баскетболисты московского ЦСКА победили мадридский "Реал" в полуфинале Евролиги и пробились в финал турнира. Встреча "Финала четырех", прошедшая в пятницу в испанской Витории-Гастейс, завершилась со счетом 95:90 в пользу московской команды.

ЦСКА обыграл «Реал» и вышел в финал Евролиги

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