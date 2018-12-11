Футбол
ЦСКА прибыл в Мадрид на матч Лиги чемпионов с «Реалом»
ЦСКА прибыл в Мадрид на матч Лиги чемпионов с «Реалом»Чемпионат10 декабря в 09:19
Сегодня, 10 декабря, делегация московского ЦСКА, совершив пятичасовой перелёт по маршруту Москва (Шереметьево) — Мадрид, прибыла в Испанию. Напомним, 12 декабря «армейцы» проведут матч заключительного тура группового этапа с «Реалом».
Чемпионат10 декабря в 09:19
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Футбол
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В параллельном матче встречались соперники "Локомотива" по группе "D". Турецкий "Галатасарай" проиграл португальскому "Порту" со счетом 2:3, однако с четырьмя очками занял третье место в квартете и вышел в плей-офф Лиги Европы.
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«Ливерпуль» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов обыграл «Наполи» со счетом 1:0. Победа позволила английскому клубу выйти в плей-офф турнира.
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Футбол
Баскетбольный «Зенит» проиграл в Еврокубке «Валенсии»
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Футбол
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Футбол
Маурисио Покеттино: «„Тоттенхэм“ показал, что все возможно в футболе»
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино после ничьей с "Барселоной" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:1) отметил, что в футболе все возможно.
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Анри отчитал защитника «Монако» за незадвинутый стул
Главный тренер "Монако" Тьерри Анри перед матчем Лиги чемпионов с "Боруссией" отчитал защитника команды Бенуа Бадьяшиля.
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Футбол
Измайлов и Родионов летят в Валенсию эконом-классом
Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов и генеральный директор клуба Сергей Родионов отправились в Испанию на матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы "Вильярреал" – "Спартак" отдельно от команды.
Обновлено в 01:27
Футбол
Голкипер из МЛС пополнит состав «Манчестер Сити» в июле 2019 года
Футболист станет игроком английского клуба в июле 2019 года.
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Футбол
Моуринью разозлился из-за вопроса о хавбеке Погба
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью разозлился на журналиста за вопрос о полузащитнике Поле Погба, передает "Советский спорт".
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Футбол
Бывший наставник «Анжи» Скрипченко требует от клуба 3 млн рублей
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