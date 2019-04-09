Хоккей

ЦСКА сыграет с «Авангардом» в финале Кубка ГагаринаИзвестия вчера в 15:04

ЦСКА
СКА
3 – 1
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
Полуфинал, вчера
Линден Вей
26'
Антон Слепышев
28'
31'
Сергей Плотников
Михаил Григоренко
60'
СКА
3 – 2
ЦСКА
3-й период
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Столичный клуб вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с омским «Авангардом». Встреча ЦСКА – СКА, которая состоялась в Москве 9 апреля, завершилась со счетом 3:1 в пользу красно-синих. В составе победителей отличились нападающие Линден Вей, Антон Слепышев и Михаил Григоренко.
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