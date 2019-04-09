Хоккей
ЦСКА в третий раз вышел в финал Кубка ГагаринаРБК 14:51
СКА—
ЦСКА
3 – 2
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
Полуфинал, 7 апреля
Наиль Якупов
|16'
Наиль Якупов
|23'
|34'
Мэт Робинсон
|36'
Мэт Робинсон
Никита Гусев
|46'
Московский ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина в серии из семи матчей переиграв петербургский СКА. Решающий матч противостояния, состоявшийся во вторник на МСК «ЦСКА Арена», завершился со счетом 3:1 в пользу столичной команды.
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