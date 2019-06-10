Московский ЦСКА выиграл Единую баскетбольную лигу ВТБВечерняя Москва 16:54

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Баскетбол Баскетболистов «Химок» обворовали во время матча с ЦСКА Клуб распространил фото злоумышленника в соцсети. ЦСКА и "Химки" в третий раз подряд встретились в финале единой лиги ВТБ.

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