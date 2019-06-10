Баскетбол

Московский ЦСКА выиграл Единую баскетбольную лигу ВТБВечерняя Москва 16:54

Московский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу в финальном матче баскетбольной Единой лиги ВТБ над подмосковными «Химками» и стал победителем турнира.
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