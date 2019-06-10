Баскетбол
ЦСКА стал девятикратным чемпионом Лиги ВТБТелеканал Санкт-Петербург вчера в 15:59
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ЦСКА — «Химки» — 80:62. Видеообзор решающего матча финальной серии Единой лиги ВТБ
Sport24.ruвчера в 18:02
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Происшествия
Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Сочи
Обновлено в 02:51
Авто
Производителя Aurus возглавил гендиректор УАЗа и Ford Sollers
Обновлено в 02:03
Авто
В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов
С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено вчера в 13:20
Музыка
Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой
Ранее СМИ сообщали, что Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 02:18
Общество
Мэрии Екатеринбурга дали рекомендации для согласования думой бюджета
Володин дал комментарии журналистам сразу после того, как гордума отказалась принимать правки к бюджету города-2019.
Обновлено в 03:11
Происшествия
«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии
Обновлено вчера в 09:59
Игры
Square Enix показала 8 минут геймплея ремейка Final Fantasy VII
В рамках E3 2019 компания Square Enix провела презентацию, на которой показала новую расширенную версию трейлера ремейка Final Fantasy VII, а также довольно подробно рассказала про геймплей.
Обновлено вчера в 22:57
Общество
Немцы назвали самые красивые русские имена
В Германии составили рейтинг самых красивых русских имен для детей. Список опубликовал журнал Wunderweib.
Обновлено в 02:15
Общество
Волжанка получила 100 баллов на ЕГЭ по литературе
Самый высокий балл на ЕГЭ по географии продемонстрировал выпускник школы-гимназии № 37 Денис Давыдов – 87 баллов.
Обновлено в 01:42
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Шоу-бизнес
Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина
Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.
Обновлено 09 июня в 22:42
Общество
Андрей Разин тайно пробрался в палату к госпитализированному Алибасову
Андрей Разин тайно пробрался в палату к госпитализированному Алибасову Продюсер серьезно переживал за состояние музыканта.
Обновлено в 02:17
Происшествия
В МВД рассказали о ДНК на изъятых у Голунова пакетах с наркотиками
На пакетах с наркотическими средствами, изъятых у журналиста Ивана Голунова, обнаружены ДНК сразу нескольких человек.
Обновлено вчера в 16:46
Экономика
Сбербанк запустил сервис получения денег в банкомате без карты
Сбербанк России запустил сервис переводов с получением наличных денег в банкоматах без банковских карт. Об этом говорится в сообщении банка.
Обновлено в 03:46
Футбол
Кокорин и Мамаев готовятся переезжать в колонию
Обновлено в 02:58
Экономика
ВЭБ.РФ может потерять универмаг «Цветной» в центре Москвы
Сбербанк выставил на торги права требования к компаниям, владеющим универмагом «Цветной», следует из сообщении электронной площадки Российского аукционного дома.
Обновлено вчера в 17:09
Футбол
«Локомотив» готов заплатить € 2,5 млн за защитника «Крузейро» Мурильо
По данным источника, российский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него € 2,5 млн.
Обновлено в 03:17
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Футбол
Испания — Швеция 3:0
Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон получил травму в матче за сборную Швеции.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия
В Улан-Удэ мошенница похитила 46 миллионов рублей
Следователи завершили расследование дела в отношении мошенницы из Улан-Удэ, которая обвиняется в мошенничестве.
Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес
Павел Прилучный признался, что не выносит одиночества
Павел Прилучный признался, что не выносит одиночества Артист не представляет своей жизни без семьи.
Обновлено в 01:27
Экономика
Rambler Group погасил долг перед банком «Траст»
Rambler Group погасил долг в размере 3,3 млрд рублей перед банком "Траст", сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на председателя правления банка Александра Соколова.
Обновлено в 00:06
Экономика
AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию
Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек
В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек. Об этом 11 июня сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено вчера в 18:59
Футбол
Черчесов пригласил болельщиков на матч с Кипром
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пригласил болельщиков на матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра.
Обновлено в 03:00
Футбол
«Ювентус» может купить четырёх игроков «Реала»
Туринский «Ювентус» проявляет интерес к целой группе игроков мадридского «Реала», утверждает Tuttosport.
Обновлено в 02:45
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51