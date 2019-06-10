Баскетбол

ЦСКА стал девятикратным чемпионом Лиги ВТБТелеканал Санкт-Петербург вчера в 15:59

Утешением же для химчан может служить путевка в Евролигу на следующий сезон.
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Мозгов на матче и удивлённый Ватутин с трофеем ЦСКА. Фото финала Единой лиги ВТБ

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ЦСКА — «Химки» — 80:62. Видеообзор решающего матча финальной серии Единой лиги ВТБ

Sport24.ruвчера в 18:02

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Спорт-Экспресс03:00

Кори Хиггинс подтвердил, что покидает ЦСКА

Sports.ruвчера в 15:15
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 03:48, Ашберн
Происшествия

Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Сочи

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Производителя Aurus возглавил гендиректор УАЗа и Ford Sollers

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С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено вчера в 13:20
Музыка

Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой

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Мэрии Екатеринбурга дали рекомендации для согласования думой бюджета

Володин дал комментарии журналистам сразу после того, как гордума отказалась принимать правки к бюджету города-2019.
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Происшествия

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Игры

Square Enix показала 8 минут геймплея ремейка Final Fantasy VII

В рамках E3 2019 компания Square Enix провела презентацию, на которой показала новую расширенную версию трейлера ремейка Final Fantasy VII, а также довольно подробно рассказала про геймплей.
Обновлено вчера в 22:57
Общество

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В Германии составили рейтинг самых красивых русских имен для детей. Список опубликовал журнал Wunderweib.
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Общество

Волжанка получила 100 баллов на ЕГЭ по литературе

Самый высокий балл на ЕГЭ по географии продемонстрировал выпускник школы-гимназии № 37 Денис Давыдов – 87 баллов.
Обновлено в 01:42
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Шоу-бизнес

Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах Прохора Шаляпина

Бывшую жену Джигарханяна избили на глазах российского певца Прохора Шаляпина.
Обновлено 09 июня в 22:42
Общество

Андрей Разин тайно пробрался в палату к госпитализированному Алибасову

Андрей Разин тайно пробрался в палату к госпитализированному Алибасову Продюсер серьезно переживал за состояние музыканта.
Обновлено в 02:17
Происшествия

В МВД рассказали о ДНК на изъятых у Голунова пакетах с наркотиками

На пакетах с наркотическими средствами, изъятых у журналиста Ивана Голунова, обнаружены ДНК сразу нескольких человек.
Обновлено вчера в 16:46
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на танкере в порту Махачкалы

Обновлено в 03:14
Экономика

Сбербанк запустил сервис получения денег в банкомате без карты

Сбербанк России запустил сервис переводов с получением наличных денег в банкоматах без банковских карт. Об этом говорится в сообщении банка.
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Экономика

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Сбербанк выставил на торги права требования к компаниям, владеющим универмагом «Цветной», следует из сообщении электронной площадки Российского аукционного дома.
Обновлено вчера в 17:09
Футбол

«Локомотив» готов заплатить € 2,5 млн за защитника «Крузейро» Мурильо

По данным источника, российский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него € 2,5 млн.
Обновлено в 03:17
Происшествия

В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП

В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Футбол

Испания — Швеция 3:0

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон получил травму в матче за сборную Швеции.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия

В Улан-Удэ мошенница похитила 46 миллионов рублей

Следователи завершили расследование дела в отношении мошенницы из Улан-Удэ, которая обвиняется в мошенничестве.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие

Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики США и Швеции

Обновлено в 02:09
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Павел Прилучный признался, что не выносит одиночества

Павел Прилучный признался, что не выносит одиночества Артист не представляет своей жизни без семьи.
Обновлено в 01:27
Культура

СМИ нашли картину «Спаситель мира» да Винчи на яхте саудовского принца

Обновлено в 01:48
Экономика

Rambler Group погасил долг перед банком «Траст»

Rambler Group погасил долг в размере 3,3 млрд рублей перед банком "Траст", сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на председателя правления банка Александра Соколова.
Обновлено в 00:06
Экономика

AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию

Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия

В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек

В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек. Об этом 11 июня сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено вчера в 18:59
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Черчесов пригласил болельщиков на матч с Кипром

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пригласил болельщиков на матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра.
Обновлено в 03:00
Футбол

«Ювентус» может купить четырёх игроков «Реала»

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к целой группе игроков мадридского «Реала», утверждает Tuttosport.
Обновлено в 02:45
Общество

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
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