Футбол
ЦСКА впервые стал чемпионом молодёжного первенства России по футболуРИА Новости 07:55
Московский ЦСКА досрочно стал победителем молодежного первенства России по футболу после того, как другой столичный клуб "Спартак" потерял очки в матче с казанским "Рубином". "Спартак" в понедельник во встрече 26-го тура сыграл вничью с "Рубином" со счетом 1:1.
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Политика
Путин заявил о выгодах общего для россиян и украинцев гражданства
Жители России и Украины выиграли бы от введения общего для двух стран гражданства, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 08:06
Технологии
Tele2 первой запустила eSim в России
Мобильный оператор Tele2 первым в России запустил eSIM. Отныне обычную сим-карту можно заменить на ее виртуальный аналог.
Обновлено в 08:30
Политика
В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР
В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 05:37
Экономика
Банк России решил ограничить денежные переводы за границу
Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 08:06
Происшествия
Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля
В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:01
Транспорт
ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения
Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
Россияне создали крупнейшую в истории Белоруссии нарколабораторию
Крупнейшая в истории Белоруссии нарколаборатория ликвидирована в Минском районе страны, ее организовали трое граждан России.
Обновлено в 08:29
Авто
Начало розничной продажи автомобилей Aurus отложено
Розничные продажи автомобилей Aurus начнутся позже запланированного – теперь сроки перенесены на 2020 год.
Обновлено в 01:55
Политика
Российских байкеров не пустили в Грузию
Колонну российских байкеров не пустили в Грузию, сообщило МВД республики.
Обновлено в 07:21
Транспорт
Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение
На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Пьяный житель Тюмени обстрелял маршрутку
В Тюмени задержали местного жителя, который обстрелял маршрутку из пневматики.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Замглавы ФСИН рассказал о 200 «еле живых» подследственных
В 2017 году Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отказалась принимать в СИЗО Москвы и Подмосковья около 200 подследственных, получивших серьезные травмы в ходе следственных действий.
Обновлено в 09:13
Гаджеты
Дисплей смартфона OnePlus 7 Pro получил высшую оценку от DisplayMate
DisplayMate’s in-depth Lab Tests of the OnePlus 7 Pro OLED Display have just been completed, earning our Highest A+ Display Rating.
Обновлено в 08:11
Кино
Кит Харингтон назвал любимую сцену в «Игре престолов»
Актер Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в «Игре престолов», назвал свою любимую сцену фэнтезийной саги.
Обновлено в 05:57
Энергетика
«Газпром» в 2018 году удвоил прибыль
За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».
Обновлено в 03:59
Музыка
Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы
Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Общество
Власти Москвы призвали готовить здоровые шашлыки в сезон пикников
Главный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова объявила о старте сезона пикников и поделилась рецептом здорового шашлыка.
Обновлено в 08:10
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов выступит в Абу-Даби 7 сентября
Инсайдер Брэтт Окамото рассказал, что Хабиб Нурмагомедов будет драться 7 сентября. В UFC официально подтвердили эту информацию.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой оскорбил Ирину Салтыкову
Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской оскорбил артистку Ирину Салтыкову, которая утверждает, что мужчина унижал свою супругу из-за лишнего веса и буквально заставлял ее худеть.
Обновлено в 07:13
Здоровье
Минздрав заключит контракты с госпиталем Тетюхина
Минздрав Свердловской области заключит контракты с госпиталем Владислава Тетюхина на сумму 193,5 млн рублей.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Дело сектантов, истязавших детей в Подмосковье, передали в суд
Лидер и двое членов сообщества "Каула Дхарма" предстанут перед судом по обвинению в истязании и сексуальном насилии над тремя несовершеннолетними, которых удерживали в подвале в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Серийный убийца на Кипре прятал тела жертв в ядовитом озере
Тело одной из жертв нашли в чемодане на дне озера Коккинопезоула — этот водоем в пригороде столицы Кипра образовался на месте бывшего медного рудника.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Певица МакSим впервые прокомментировала ДТП со своим участием
Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, впервые поделилась подробностями об аварии, в которую она попала в конце апреля.
Обновлено в 05:28