Баскетбол
ЦСКА победил «Химки» и стал чемпионом Единой лиги ВТБRT на русском 14:51
Баскетболисты московского ЦСКА сумели обыграть «Химки» в третьей игре финальной серии Единой лиги ВТБ и завоевали чемпионский титул. Итоговый счёт третьего матча серии — 80:62 в пользу ЦСКА. Самым результативным участником встречи стал игрок армейцев Кори Хиггинс — 23 очка.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 17:09, Ашберн
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