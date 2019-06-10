ЦСКА победил «Химки» и стал чемпионом Единой лиги ВТБRT на русском 14:51

Баскетболисты московского ЦСКА сумели обыграть «Химки» в третьей игре финальной серии Единой лиги ВТБ и завоевали чемпионский титул. Итоговый счёт третьего матча серии — 80:62 в пользу ЦСКА. Самым результативным участником встречи стал игрок армейцев Кори Хиггинс — 23 очка.

ЦСКА победил «Химки» и стал чемпионом Единой лиги ВТБ

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