Футбол

Шомуродов вывел «Ростов» вперед в матче с ЦСКАСпорт-Экспресс 12:16

Форвард "Ростова" Элдор Шомуродов на десятой минуте открыл счет в игре Кубка Париматч Премьер против ЦСКА.
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ЦСКА начал игру с «Ростовом» на Кубке Париматч Премьер

Нева Спорт12:00

«Ростов» назвал состав на игру Кубка Париматч Премьер с ЦСКА

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«Ростов» вновь вышел вперед в матче с ЦСКА благодаря дублю Шомуродова

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ЦСКА — «Ростов»: прогноз Алексея Андронова на товарищеский матч в Австрии

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Черчесов наблюдает за встречей ЦСКА и «Ростова» в Австрии

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Sport.ru11:29

Кубок Париматч Премьер. Видеотрансляция. ЦСКА против «Ростова»

Sports.ru04:15
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Спорт

Грузинские регбисты устроили антироссийскую акцию и поплатились

Двоих грузинских регбистов исключили из московского клуба «Слава» из-за жестов в поддержку протестующих в Тбилиси.
Обновлено в 12:52
Здоровье

Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава

Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено в 11:07
Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате

Обновлено вчера в 09:36
Происшествия

При пожаре на подлодке выжили четверо моряков

Обновлено в 10:04
Происшествия

Фура повисла на мосту после ДТП на Невском путепроводе

Днём в среду 3 июля на Невском путепроводе произошло жёсткое ДТП, после которого фура буквально повисла на мосту.
Обновлено в 09:12
Общество

Берлин отрицает, что жена эмира Дубая сбежала с миллионами в Германию

Обновлено 01 июля в 10:34
Происшествия

Военный самолет аварийно сел в Екатеринбурге

Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес

Цискаридзе рассказал о своей диете и отношениях с Волочковой

Артист балета и педагог Николай Цискаридзе раскрыл секрет своей фигуры, а также рассказал о давней ссоре с балериной Анастасией Волочковой.
Обновлено вчера в 09:23
Происшествия

Лебедь до смерти забил собаку на глазах у хозяина в Ирландии

Обновлено в 08:15
Политика

Миссия ПАСЕ досрочно завершила работу на Украине

Миссия наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) за предстоящим в стране 21 июля внеочередным парламентскими выборами, прибывшая в понедельник в Киев, досрочно завершила свою работу.
Обновлено в 12:27
Политика

Суд перенес заседание по делу Вышинского из-за неготовности прокуроров

Подольский районный суд Киева перенес рассмотрение дела руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на 15 июля.
Обновлено в 12:34
Здоровье

Минздрав назвал самые частые причины смерти женщин в России

Согласно информации Минздрава, из 100 тысяч женщин трудоспособного возраста по разным причинам умирают более 209.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Суд продлил арест экс-главы Раменского района Подмосковья Кулакова

Обновлено в 11:56
Происшествия

Сегодня в Ульяновске горел рынок

Как выяснилось, площадь горения составила около 300 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный номер сложности.
Обновлено в 07:15
Технологии

Одобрена концепция перевода россиян на электронные паспорта

Чуть ранее 3 июля РБК со ссылкой на собственные источники описал три концепции по переходу на электронный паспорт, которые рассматривало правительство.
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес

Аршавин официально развелся с женой

Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Авто

Renault представил новое поколение Captur

Компания Reanult представила новое поколение кроссовера Captur для европейского рынка.
Обновлено в 07:17
Транспорт

Участок Филевской линии метро в Москве закроют на два дня

Обновлено в 12:19
Армия и оружие

Боевик ВСУ застрелил сослуживца в Донбассе — народная милиция ЛНР

В населённом пункте Нижнетёплое член 25-й бригады ВСУ застрелил сослуживца, заявил 2 июля на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Обновлено вчера в 08:21
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Глава Красноярского края Александр Усс принес извинения жительнице Канска за резкий разговор.
Обновлено вчера в 08:01
Экономика

Минсельхоз может взять под контроль сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод и орехов.
Обновлено в 12:14
Происшествия

Основателя «Рольфа» вывели из совета директоров компании

Основатель «Рольфа» Сергей Петров и бывший директор департамента развития компании Анатолий Кайро с 3 июля исключены из совета директоров операционной структуры автодилера – ООО «Рольф», сообщил последний.
Обновлено в 11:55
Политика

Евросоюз назвал «необоснованным» запрет России на полеты в Грузию

Евросоюз считает запрет Россией полетов в Грузию "диспропорциональной и необоснованной" мерой.
Обновлено в 12:03
Политика

Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией

Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.
Обновлено в 12:08
Политика

В Минфине оценили платежеспособность Украины

Минфин РФ подал иск в Высокий суд Лондона по поводу невыплаты Украиной долга России и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость облигаций в сумме 3 миллиарда долларов, сумму неосуществленного купонного платежа в размере 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес

После выезда на перрон на Аллу Пугачеву пожаловались в ГИБДД

На Аллу Пугачеву отправили жалобу в ГИБДД из-за недавнего выезда на перрон вокзала.
Обновлено в 11:51
Футбол

Николай Наумов высказался о конфликте Сёмина и Кикнадзе

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал информацию о конфликте между главным тренером клуба Юрием Сёминым и гендиректором Василием Кикнадзе.
Обновлено в 11:07
Происшествия

ОАЭ в трауре: сын правителя Шарджи умер после наркотической вечеринки

В Объединенных Арабских Эмиратах объявлен трехдневный траур в связи со смертью сына правителя Шарджа шейха Халида бин Султана аль Касими.
Обновлено в 09:11
Армия и оружие

Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов близ Триполи стали 40 человек

Обновлено вчера в 20:35
Транспорт

Трамвай ближайшего будущего покажут на «Иннопроме»

Базовой моделью для нового трамвая послужил низкопольный вагон 71-415, который после проведения испытаний и сертификации в начале 2019 года запущен в серийное производство.
Обновлено в 08:23
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