Футбол

ЦСКА сравнял счет в матче с «Оренбургом», забил ЭрнандесСпорт-Экспресс 07:36

ЦСКА сравнял счет в матче 23-го тура чемпионата России против "Оренбурга". На 32-й минуте отличился Абель Эрнандес.
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Щенников проведет 300-й матч в составе ЦСКА

Soccer.ru06:33

Стали известны составы ЦСКА и «Оренбурга» на матч чемпионата России

Газета.Ru06:09

Абель Эрнандес забил за ЦСКА впервые с августа

Sports.ru07:47

ЦСКА — «Оренбург»: Чалов, Сигурдссон и А. Эрнандес сыграют с первых минут

Чемпионат05:46

ЦСКА сравнял счет в матче с «Оренбургом», забил Эрнандес

Спорт-Экспресс07:36

Эрнандес и Чалов — в стартовом составе ЦСКА на матч с «Оренбургом»

Матч ТВ06:03

Эпик-фейл Фролова в матче с ЦСКА, Акинфеев пропустил три! Видео всех голов 23-го тура РПЛ

Советский спортвчера в 13:00
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:37, Ашберн
Единоборства

Ломаченко сломал руку в бою с Кроллой

Обновлено в 07:54
Происшествия

Соседи рассказали о владельце дома в Тюмени, где скрывались боевики

Соседи не замечали ничего плохого за владельцем дома в Тюмени, где в ходе контртеррористической операции были ликвидированы боевики.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Лидеров ингушских протестов не выпустили из-под стражи в Нальчике

Как сообщал "Кавказский узел", трое лидеров протестов в Ингушетии - Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов и Барах Чемурзиев - были задержаны после митинга в Магасе и с 3 апреля отбывали 10 суток административного ареста в спецприемнике Нальчика.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес

Лена Миро раскрыла причины «пьянства» Бородиной

Обновлено в 04:48
Происшествия

Правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в центре Москвы

«По подозрению в стрельбе из травматического пистолета задержан мужчина 1984 года рождения», — уточнил собеседник агентства, добавив, что задержанным, по его информации, является Пятницкий.
Обновлено в 08:07
Спорт

Алина Загитова побывала в гостях у Ивана Урганта

Эфир с олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира показали в пятницу, 12 апреля, на Первом канале.
Обновлено в 05:07
Авто

«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов

Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.
Обновлено в 08:14
Политика

Bloomberg описал условия содержания Ассанжа в британской тюрьме

Друг основателя WikiLeaks Вон Смит, который, по данным Bloomberg, последним посещал Джулиана Ассанжа в его комнате в посольстве Эквадора в Лондоне до задержания, рассказал агентству, что после того, как дело Ассанжа рассмотрел лондонский суд, основателя WikiLeaks отправили в тюрьму Белмарш.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие

Генерал-майор ФСБ в отставке прокомментировал спецоперацию в Тюмени

Генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов, комментируя контртеррористическую операцию в Тюмени, сообщил RT, что технологии нейтрализации боевиков были детально отработаны российскими спецслужбами ещё в середине 1990-х.
Обновлено в 07:53
Автоспорт

Албон не примет участие в квалификации к Гран-при Китая

Пилот «Торо Россо» Александру Албон не сможет принять участие в квалификации к Гран-при Китая после серьезной аварии в третьей сессии свободных заездов.
Обновлено в 01:09
Спорт

Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Наука

Назван максимально быстрый способ бросить курить

Обновлено вчера в 12:34
Общество

Депутаты Госдумы от Челябинской области отчитались о доходах

Обновлено в 04:14
Общество

В Москве на следующей неделе ожидается до 18 градусов тепла

Прохладная середина апреля в Москве по дневным и ночным температурам соответствует климатической норме, существенного потепления можно ждать только 18-21 апреля.
Обновлено в 06:44
Происшествия

У посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель

У здания посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую полицию.
Обновлено в 05:47
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено в 06:03
Общество

Священника наказали из-за фото его жены с конкурса красоты

В Интернете начали травить супругу Иерея Сергия Зотова из-за ее фотографий с конкурса красоты, в связи с чем священник планирует обратиться с заявлением в прокуратуру, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:58
Политика

Помпео назвал призывы не вмешиваться в дела Венесуэлы «лицемерием»

Обновлено в 00:17
Политика

Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине

Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Происшествия

Котенок выжил после получасовой стирки в машинке

Шестимесячный котенок Поппи выжил после получасового цикла стирки в стиральной машине.
Обновлено в 00:46
Экономика

Visa увеличила лимит для покупок без ПИН-кода

С сегодняшнего дня международная платежная система Visa увеличила максимальную сумму платежей, для которых не требуется вводить ПИН-код, до трех тысяч рублей.
Обновлено в 04:15
Экономика

Сколько богатства приходится на 3% самых обеспеченных россиян

На долю 3% обеспеченных жителей России приходится 89% всех финансовых активов и сбережений, а также 92% всех срочных вкладов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ и Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ.
Обновлено вчера в 08:17
Теннис

Рублев успешно стартовал в квалификации турнира в Монте-Карло

Обновлено в 08:03
Происшествия

СК возбудил дело после ликвидации боевиков ИГИЛ в Тюмени

Согласно официальной информации, в ночь на 13 апреля в ходе проведенной сотрудниками управления ФСБ по Тюменской области контртеррористической операции были ликвидированы два вооруженных члена террористической организации ИГИЛ (запрещенная на территории РФ).
Обновлено в 05:32
Технологии

Роскомнадзор призвал к осторожности при просмотре «Игры престолов»

Обновлено в 07:27
Политика

Зеленский раскрыл детали переговоров с Макроном

Обновлено вчера в 12:55
Общество

Стало известно место, где Шекспир работал над «Ромео и Джульеттой»

Британский историк Джеффри Марш заявил, что ему удалось обнаружить точное место в Лондоне, где английский поэт и драматург Уильям Шекспир работал над своей пьесой "Ромео и Джульетта".
Обновлено в 07:31
Экономика

Топилин снова заявил о рекордном росте реальных зарплат россиян

В 2018 г. реальная зарплата россиян выросла на 6,8%. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин назвал эти темпы рекордными.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия

Летевший из Хельсинки в Манчестер Airbus экстренно сел в Стокгольме

Самолет Airbus A319 авиакомпании Finnair, выполнявший рейс по маршруту Хельсинки — Манчестер, экстренно сел в Стокгольме.
Обновлено в 08:20
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