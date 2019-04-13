Футбол
ЦСКА сравнял счет в матче с «Оренбургом», забил ЭрнандесСпорт-Экспресс 07:36
ЦСКА сравнял счет в матче 23-го тура чемпионата России против "Оренбурга". На 32-й минуте отличился Абель Эрнандес.
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