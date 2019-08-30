Журналист Василий Конов поделился информацией о том, что московский ЦСКА в ближайшее время усилит атакующую линию форвардом «Млады Болеслав» Николаем Комличенко.

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Армия и оружие В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.

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Музыка Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны» Во время выступления Филиппа Киркорова на фестивале «Новая волна — 2019» в Сочи от популярного певца изрядно досталось организаторам шоу.

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