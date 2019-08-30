Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руЦСКА согласовал трансфер Комличенко

Журналист Василий Конов поделился информацией о том, что московский ЦСКА в ближайшее время усилит атакующую линию форвардом «Млады Болеслав» Николаем Комличенко.
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