Футбол
Евро-футбол.руЦСКА согласовал трансфер Комличенко
Журналист Василий Конов поделился информацией о том, что московский ЦСКА в ближайшее время усилит атакующую линию форвардом «Млады Болеслав» Николаем Комличенко.
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