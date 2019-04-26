Баскетбол
ЦСКА согласовал контракт с ТеодосичемLiveSport.ru 02:41
Разыгрывающий Милош Теодосич договорился о заключении контракта с московским ЦСКА, сообщает Encestando. Ожидается, что соглашение с 32-летним баскетболистом будет рассчитано на сезон-2019/20.
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