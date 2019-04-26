Баскетбол

ЦСКА согласовал контракт с ТеодосичемLiveSport.ru 02:41

Разыгрывающий Милош Теодосич договорился о заключении контракта с московским ЦСКА, сообщает Encestando. Ожидается, что соглашение с 32-летним баскетболистом будет рассчитано на сезон-2019/20.
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Encestando: ЦСКА договорился о подписании контракта с Милошем Теодосичем

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Руководство БК ЦСКА опровергло слухи о возвращении Теодосича и намекнуло на происки «Басконии»

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Газета.Ru02:08

СМИ: Теодосич вернется в ЦСКА

Матч ТВ01:59

Ватутин: ЦСКА не вел переговоров о возвращении баскетболиста Теодосича

ТАСС05:30
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Пожар начался на восьмом этаже здания на Ленинском проспекте. По предварительной информации, пострадавших нет.
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Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти.
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Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

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Суд обязал «Новую газету» удалить статью о пытках ФСБ в Магнитогорске

Басманный суд Москвы обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках сотрудниками ФСБ в Магнитогорске гражданина Киргизии, так как признал ее не соответствующей действительности, говорится в сообщении на сайте «Новой газеты».
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ВСУ на Донбассе приведены в полную боеготовность

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Милош Теодосич
Сербский баскетболист
Сербский баскетболист, выступал за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» на позициях разыгрывающего и атакующего защитника. Шесть раз включался в символическую пятёрку Евролиги. Является игроком года по версии ФИБА Европа, а также самым ценным игроком Евролиги в сезоне 2009/2010.
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