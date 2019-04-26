Баскетбол

ЦСКА согласовал контракт с ТеодосичемLiveSport.ru 02:41

Разыгрывающий Милош Теодосич договорился о заключении контракта с московским ЦСКА, сообщает Encestando. Ожидается, что соглашение с 32-летним баскетболистом будет рассчитано на сезон-2019/20.
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Теодосич решил вернуться в ЦСКА. Стороны уже договорились

Sport24.ru02:24

СМИ: баскетболист Теодосич может вернуться в ЦСКА

ТАСС02:22

Экс-баскетболист «Клипперс» может вернуться в ЦСКА

Газета.Ru02:08

ЦСКА договорился с Теодосичем о контракте на следующий сезон

Чемпионат02:15

СМИ: Теодосич вернется в ЦСКА

Матч ТВ01:59

Источник: Теодосич вернётся в ЦСКА

Sport.ru02:13

Encestando: ЦСКА договорился о подписании контракта с Милошем Теодосичем

Sports.ruвчера в 16:48
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Футбол

«Чемпионат»: ЦСКА предложил Дзагоеву новый контракт

"Чемпионат" сообщает, что руководство ЦСКА предложило новый контракт хавбеку команды Алану Дзагоеву.
Обновлено в 08:29
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Обвиняемого в нападении на полицейского петербуржца отпустили из СИЗО

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Обновлено в 09:21
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Стало известно, где похоронят Элину Быстрицкую

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась 26 апреля на 92-м году жизни. Она долгое время тяжело болела.
Обновлено в 06:18
Спорт

Трусова рассказала, как ей помогали Медведева и Загитова

Обновлено в 08:46
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В Раде требуют раздавать украинские паспорта в центре Москвы

Депутат Верховной рады Украины Евгений Рыбчинский, который внесен в российский санкционный список, предложил раздавать украинские паспорта в центре Москвы.
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Губернатор Хакасии увеличил надбавки к своей зарплате в четыре раза

Правительство Хакасии внесло поправки в региональный законопроект, согласно которому сумма надбавок к зарплате губернатора региона Валентина Коновалова и членов правительства может достигать 400%.
Обновлено вчера в 14:27
Политика

«Нафтогаз Украины»: Россия готовится к новой газовой войне

"Россия готовится к новой газовой войне", — считает Витренко. Собственная программа по добыче газа на Украине сорвалась, признал он.
Обновлено вчера в 22:19
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Группа Rammstein опубликовала новый клип на композицию Radio. Видеоролик опубликован на официальном канале группы в YouTube.
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Экс-сотрудника ФСБ обвинили в хищении 490 млн рублей

По версии следствия, в 2011 году фигурант в составе преступной группы убедил потерпевшего передать ему имущество при строительстве на общую сумму 490 млн руб. в обмен на прекращение уголовного дела.
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Происшествия

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Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
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Обновлено в 05:53
Наука

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Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
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В ЛНР выстроилась очередь за российскими паспортами

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что жители региона выстраиваются в очереди, чтобы подать документы на получение российского гражданства.
Обновлено в 02:02
Экономика

Генпрокуратура выявила нарушения при установке дорожных камер

Случаи картельного сговора между компаниями-участниками рынка и превышения полномочий со стороны чиновников при установке дорожных камер выявила Генпрокуратура в ряде российских регионов РФ, сообщает Коммерсант.
Обновлено в 08:21
Происшествия

В «Аэрофлоте» прокомментировали ЧП с вылетевшим из Риги самолётом

Представитель пресс-службы авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировал ЧП с самолётом, вылетевшим из Риги в Москву.
Обновлено в 09:06
Футбол

Васильев отказался комментировать возможное назначение в «Спартак»

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев отказался комментировать возможность перехода на одну из руководящих должностей в «Спартак».
Обновлено в 08:52
Политика

Медведев расширил полномочия РАН

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что полномочия Российской академии наук (РАН) в разработке долгосрочных фундаментальных научных исследований будут расширены.
Обновлено в 08:43
Происшествия

В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками

Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
Обновлено в 06:25
Энергетика

В Минске начались переговоры по качеству нефти в трубопроводе «Дружба»

Операторы участков системы магистральных нефтепроводов "Дружба" на территории России, Белоруссии, Польши и Украины начали встречу в Минске с целью обсудить дальнейшие действия, связанные с поступившей в трубу некачественной российской нефтью и остановкой ее перекачки, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:48
Финансы

Аналитики Райффайзенбанка ожидают ослабления рубля в мае

С учетом отложенных покупок Минфин может купить в мае 5,9—6,9 млрд долларов, что существенно выше апрельских объемов — 4,8 млрд долларов.
Обновлено в 08:02
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Суд обязал «Новую газету» удалить статью о пытках ФСБ в Магнитогорске

Басманный суд Москвы обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках сотрудниками ФСБ в Магнитогорске гражданина Киргизии, так как признал ее не соответствующей действительности, говорится в сообщении на сайте «Новой газеты».
Обновлено в 07:17
Экономика

ВВП США вырос на 3,2% в первом квартале

Экономический рост США вырос на 3,2% в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 08:56
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Появилось видео пожара в РГУ нефти и газа им. Губкина

Опубликовано видео пожара в здании Российского государственного университета (РГУ) нефти и газа им. Губкина на Ленинском проспекте в Москве.
Обновлено в 08:22
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В России депутаты хотят перенести начало учебного года

В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.
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Избивший беременную россиянку росгвардеец избежал наказания

В Иркутске прекратили уголовное дело о нападении сотрудника Росгвардии Максима Шишминцева на беременную россиянку Ирину Панькову.
Обновлено в 09:31
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Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян

Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено вчера в 18:38
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Милош Теодосич
Сербский баскетболист
Сербский баскетболист, выступал за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» на позициях разыгрывающего и атакующего защитника. Шесть раз включался в символическую пятёрку Евролиги. Является игроком года по версии ФИБА Европа, а также самым ценным игроком Евролиги в сезоне 2009/2010.
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