Футбол

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦСКА согласовал контракт с Комличенко

Московский футбольный клуб ЦСКА практически договорился о переходе в свой стан нападающего сборной России и чешской "Млады-Болеслав" Николая Комличенко. Как передает "Спорт-Экспресс", москвичи согласовали с 24-летним россиянином условия контракта. Но с чешской командой пока договориться не могут.
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с чего всё началось

ЦСКА — фаворит в борьбе за Комличенко. Другие претенденты — «Фейеноорд» и «Реймс»

ЦСКА продолжает оставаться фаворитом в борьбе за нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко. По данным «СЭ», армейцы согласовали условия личного контракта с 24-летним футболистом, осталось договориться с чешским клубом. Переговоры продвигаются, хотя и тяжело.
Спорт-Экспресс08:56

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ЦСКА приблизился к покупке Комличенко

RT на русском12:00

ЦСКА согласовал контракт с Комличенко

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ЦСКА согласовал контракт с Комличенко. «Млада-Болеслав» снизил цену до 2,8 млн евро

Sports.ru09:02

СМИ называют ЦСКА фаворитом в борьбе за Комличенко, но армейцы не согласны на условия чешского клуба

Sportbox.RU09:11

СМИ называют ЦСКА фаворитом в борьбе за Комличенко, но армейцы не согласны на условия чешского клуба

Матч ТВ09:11

Нападающий «Млада-Болеслава» Комличенко согласовал контракт с российским клубом

Все про Спорт ру09:48

ЦСКА — фаворит в борьбе за Комличенко. Другие претенденты — «Фейеноорд» и «Реймс»

Спорт-Экспресс08:56
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По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились: часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм, рассказал Войлуков.
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Союз биатлонистов России и биатлонисты нашли компромисс по контрактам

Напомним, ранее лидер нашей сборной Александр Логинов сказал, что не будет подписывать контракт, выражая недовольство его условиями.
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Если учесть, что в 1992-ом на территории бывшего СССР жили 294 млн человек, можно предположить, что к 2019-ому нас было бы 357,96 млн.
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Трехлетний внук Валентина Юдашкина сломал руку в Гонконге

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Суд обязал мэрию Москвы найти площадку для акции оппозиции 31 августа

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Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений

Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
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Мария Шарапова проиграла Уильямс на старте US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс одержала победу над россиянкой Марией Шараповой в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
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Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал новые данные о числе погибших украинских силовиков, попавших в «Иловайский котел» в августе 2014 года.
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