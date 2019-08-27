ЦСКА продолжает оставаться фаворитом в борьбе за нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко. По данным «СЭ», армейцы согласовали условия личного контракта с 24-летним футболистом, осталось договориться с чешским клубом. Переговоры продвигаются, хотя и тяжело.

с чего всё началось

Московский футбольный клуб ЦСКА практически договорился о переходе в свой стан нападающего сборной России и чешской "Млады-Болеслав" Николая Комличенко. Как передает "Спорт-Экспресс", москвичи согласовали с 24-летним россиянином условия контракта. Но с чешской командой пока договориться не могут.

Все про Спорт ру

Происшествия Прописали 64 тысячи мигрантов и получили 44 миллиона рублей Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала старший помощник руководителя главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.

Армия и оружие Шойгу рассказал, как выполняется сочинское соглашение по Идлибу Договоренности между Россией и Турцией касательно идлибской зоны деэскалации выполняются, но в регионе сохраняется напряженность, заявил журналистам глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.

Здоровье Куйвашев собирает совещание из-за массового увольнения хирургов Губернатор Евгений Куйвашев проведет совещание по поводу массового увольнения хирургов из больницы Нижнего Тагила.

Кино Умерла известная актриса Людмила Мальцева На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.

Шоу-бизнес Лопырева рассказала, как восстанавливается после бессонных ночей Виктория Лопырева долго не могла обрести счастья в личной жизни. Однако в прошлом году знойная блондинка смогла найти свою любовь.

Происшествия На Урале дело обвиняемого в наркосбыте врача вернули в прокуратуру В городе Новая Ляля Свердловской области суд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении врача-гинеколога Олега Баскакова, обвиняемого в хранении и сбыте наркотических веществ.

Общество В Москве повысили минимальную пенсию Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева покрестила годовалую дочь 48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева и 31-летний хоккеист Игорь Макаров крестили годовалую дочь Машу.

Происшествия Стали известны имена карателей из Жестяной Горки В распоряжении управления ФСБ (УФСБ) по Новгородской области имеется список карателей, которые в годы Великой Отечественной войны уничтожали мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черное, сообщает РИА Новости.

Происшествия В Турции обрушился мост с пешеходами Как видно на записи с камер наружного наблюдения, часть моста внезапно начала падать в реку, когда по ней шли два пешехода.

Теннис Шарапова проиграла Уильямс в первом круге US Open Победительница US Open 2006 года Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс в первом круге US Open.

Экономика ФАС оштрафовала российскую «дочку» Samsung на 2,5 миллиона рублей Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала "Самсунг Электроникс Рус Компани" (российскую "дочку" Samsung) на 2,5 миллиона рублей за координацию цен на смартфоны и планшеты у реселлеров, говорится в сообщении службы.

Армия и оружие Срочный визит Эрдогана в Москву: Турция беспокоится за Идлиб Срочный визит в Москву для переговоров с Владимиром Путиным нанес президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 августа, сообщает РИА Новости.

Политика Верховный суд отказал в регистрации Яшину, Русаковой и Янкаускасу Верховный суд России отклонил жалобы муниципальных депутатов Ильи Яшина, Елены Русаковой и Константина Янкаускаса на отказ зарегистрировать их кандидатами в Мосгордуму.

Музыка Объявлены победители MTV Video Music Awards 2019 Певица Тейлор Свифт стала главной победительницей премии MTV Video Music Awards 2019, она получила приз в номинации «Видео года» за клип на песню «You Need to Calm Down».

Авто Представлен вертолет в стиле Aurus На авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском представили новый вертолет люкс-класса, построенный на базе модели «Ансат» в стиле автомобильного бренда Aurus.

Общество Пенсионерам-льготникам компенсируют траты на заграничный отдых Минтруд предлагает обязать ПФР компенсировать пенсионерам Крайнего Севера траты на часть дороги по территории РФ, если они выезжают за границу.

Политика «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60% Избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Коваленко заявила, что государственный концерн «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%.