Футбол

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦСКА согласовал контракт с Комличенко

Московский футбольный клуб ЦСКА практически договорился о переходе в свой стан нападающего сборной России и чешской "Млады-Болеслав" Николая Комличенко. Как передает "Спорт-Экспресс", москвичи согласовали с 24-летним россиянином условия контракта. Но с чешской командой пока договориться не могут.
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с чего всё началось

ЦСКА — фаворит в борьбе за Комличенко. Другие претенденты — «Фейеноорд» и «Реймс»

ЦСКА продолжает оставаться фаворитом в борьбе за нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко. По данным «СЭ», армейцы согласовали условия личного контракта с 24-летним футболистом, осталось договориться с чешским клубом. Переговоры продвигаются, хотя и тяжело.
Спорт-Экспресс08:56

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ЦСКА приблизился к покупке Комличенко

RT на русском12:00

ЦСКА согласовал контракт с Комличенко. «Млада-Болеслав» снизил цену до 2,8 млн евро

Sports.ru09:02

Нападающий «Млада-Болеслава» Комличенко согласовал контракт с российским клубом

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СМИ называют ЦСКА фаворитом в борьбе за Комличенко, но армейцы не согласны на условия чешского клуба

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СМИ называют ЦСКА фаворитом в борьбе за Комличенко, но армейцы не согласны на условия чешского клуба

Матч ТВ09:11

ЦСКА согласовал контракт с Комличенко

Московский Комсомолец10:10

ЦСКА — фаворит в борьбе за Комличенко. Другие претенденты — «Фейеноорд» и «Реймс»

Спорт-Экспресс08:56
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 19:12, Вашингтон
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Президент Турции Реджеп Эрдоган летит в Москву на срочные переговоры с Владимиром Путиным — два лидера обсудят обострившуюся ситуацию в сирийском Идлибе, где продолжают наступление подконтрольные Дамаску силы.
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Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе

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Ростех представил модернизированный вертолет Ми-24П на МАКС-2019

Ростех представил на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 модернизированный транспортно-боевой вертолет Ми-24П-1М с обновленным бортовым радиоэлектронным оборудованием.
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