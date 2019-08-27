ЦСКА продолжает оставаться фаворитом в борьбе за нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко. По данным «СЭ», армейцы согласовали условия личного контракта с 24-летним футболистом, осталось договориться с чешским клубом. Переговоры продвигаются, хотя и тяжело.

с чего всё началось

Московский футбольный клуб ЦСКА практически договорился о переходе в свой стан нападающего сборной России и чешской "Млады-Болеслав" Николая Комличенко. Как передает "Спорт-Экспресс", москвичи согласовали с 24-летним россиянином условия контракта. Но с чешской командой пока договориться не могут.

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