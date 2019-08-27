Футбол

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦСКА согласовал контракт с Комличенко

Московский футбольный клуб ЦСКА практически договорился о переходе в свой стан нападающего сборной России и чешской "Млады-Болеслав" Николая Комличенко. Как передает "Спорт-Экспресс", москвичи согласовали с 24-летним россиянином условия контракта. Но с чешской командой пока договориться не могут.
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ЦСКА — фаворит в борьбе за Комличенко. Другие претенденты — «Фейеноорд» и «Реймс»

ЦСКА продолжает оставаться фаворитом в борьбе за нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко. По данным «СЭ», армейцы согласовали условия личного контракта с 24-летним футболистом, осталось договориться с чешским клубом. Переговоры продвигаются, хотя и тяжело.
Спорт-Экспресс08:56

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ЦСКА приблизился к покупке Комличенко

RT на русском12:00

ЦСКА — фаворит в борьбе за Комличенко. Другие претенденты — «Фейеноорд» и «Реймс»

Спорт-Экспресс08:56

Нападающий «Млада-Болеслава» Комличенко согласовал контракт с российским клубом

Все про Спорт ру09:48

СМИ называют ЦСКА фаворитом в борьбе за Комличенко, но армейцы не согласны на условия чешского клуба

Sportbox.RU09:11

СМИ называют ЦСКА фаворитом в борьбе за Комличенко, но армейцы не согласны на условия чешского клуба

Матч ТВ09:11

ЦСКА согласовал контракт с Комличенко. «Млада-Болеслав» снизил цену до 2,8 млн евро

Sports.ru09:02

ЦСКА согласовал контракт с Комличенко

Московский Комсомолец10:10
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Нормы поведения учителей в соцсетях разработали в России

В России разработали нормы поведения учителей в социальных сетях и интернете.
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Кодзима подтвердил, что в Death Stranding будет режим от первого лица

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Министерство внутренних дел (МВД) России поддержало инициативу банков о блокировке операций по картам в случае подозрительных транзакций на длительный срок, а не на два дня, как сейчас.
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Как сообщает официальный сайт клуба, хоккеисту удалили доброкачественную опухоль. Хованов вернется на лед в течение шести недель.
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Президент РФ Владимир Путин прибыл в Казань, где посетит церемонию закрытия мирового чемпионата WorldSkills.
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Куйвашев собирает совещание из-за массового увольнения хирургов

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