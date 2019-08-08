Футбол
ЦСКА снова отказался продавать Чалова в «Кристал Пэлас»Bookmaker-ratings.ru 04:15
Переход нападающего ЦСКА Федора Чалова в «Кристал Пэлас» не состоится. Московский клуб отказался продавать 21-летнего футболиста. По информации издания «Спорт-Экспресс», «армейцы» еще вчера ответили официальным отказом на предложение «Кристал Пэлас» в размере 23 млн фунтов.
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