Переход нападающего ЦСКА Федора Чалова в «Кристал Пэлас» не состоится. Московский клуб отказался продавать 21-летнего футболиста. По информации издания «Спорт-Экспресс», «армейцы» еще вчера ответили официальным отказом на предложение «Кристал Пэлас» в размере 23 млн фунтов.

ЦСКА снова отказался продавать Чалова в «Кристал Пэлас»

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