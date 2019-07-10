Вадим Гинер с мая 2016 года контролировал более 75% акций британской компании Bluecastle Enterprises, которой принадлежит клуб. Прекращение статуса конечного бенефициара означает, что теперь Гинер-младший владеет менее 25% акций ЦСКА. Кто стал новым бенефициаром ЦСКА, не сообщается.

Финансы Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла Рублю помог укрепиться председатель ФРС Джером Пауэлл: он заявил, что видит риски для экономики, а трейдеры расценили его слова как сигнал к снижению процентных ставок уже в июле, говорит старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов.

Шоу-бизнес Суд признал Хулио Иглесиаса биологическим отцом 43-летнего испанца Суд первой инстанции Валенсии вынес решение о том, что певец Хулио Иглесиас является биологическим отцом испанца Хавьера Санчеса.

Музыка Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.

Политика Красноярские депутаты предложили уволить главу Счетной палаты края Депутаты заксобрания Красноярского края вынесли на сессию 11 июля вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Счетной палаты региона Татьяны Давыденко.

Гаджеты Стали известны цены на новые iPhone 11 Пока информацию о ценах новые модели iPhone XI, iPhone XI Max и iPhone XIR, более известные как iPhone 11, iPhone 11Max и iPhone 11R, раскрыли только для китайского рынка, сообщает astera.ru.

Экономика Первый замглавы АСВ Мирошников уйдет в отставку Первый заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников покидает свой пост.

Экономика Росстат уволил главу подразделения из-за публикации данных об инфляции Все началось с того, что 8 июля Центробанк опубликовал в 15.00 на своем сайте свежие данные об инфляции, хотя Росстат обычно публикует срочную информацию на своем сайте после 16:00.

Политика Мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина Реакция матери грузинского телеведущего Георгия Габунии, заслуженной артистки Грузинской ССР Джульетты Вашакмадзе на мат сына в прямом эфире не была осуждающей.

Авто Новый кроссовер Hyundai Creta сфотографировали без камуфляжа В свою очередь, официальная премьера предсерийной модификации кроссовера состоялась в апреле, однако уже сейчас предложены шпионские кадры серийной модели без защитного камуфляжа.

Наука Палеонтологи нашли в Греции останки самых древних людей на Земле До недавнего времени антропологи и палеонтологи считали, что современный человек, Homo sapiens, возник в Восточной Африке примерно 200 тысяч лет назад, через несколько сотен тысяч лет после разделения предков неандертальцев и кроманьонцев.

Транспорт В лондонском аэропорту Гатвик приостановили полеты Полеты в лондонском аэропорту Гатвик приостановлены из-за неполадок в диспетчерской башне, сообщила администрация аэропорта.

Музыка НОТУ запретила участвовать в Евровидении детям, выступавшим в России Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила юным исполнителям, выступавшим на территории России после 1 января 2014 года, представлять страну на детском музыкально-песенном конкурсе Евровидение.

Кино Премьера фильма «Король Лев» состоялась в Голливуде Отмечается, что картина была высоко оценена зрителями. Долгожданная премьера ленты «Король Лев» состоялась в Голливуде 9 июля.

Общество Шепелев разоблачил отравление Алибасова Продюсер Бари Алибасов стал новым героем передачи «На самом деле», которую ведёт журналист Дмитрий Шепелев.

Происшествия В лагере под Саратовом отравились почти 20 детей Как сообщила пресс-службы губернатора области, глава региона Валерий Радаев поручил зампреду правительства области Сергею Наумову оперативно провести проверку детских оздоровительных учреждений региона после инцидента в лагере имени Гагарина.

Происшествия Саудовскую принцессу обвиняют в насилии над сантехником Неприятный инцидент произошел в парижской квартире принцессы три года назад. Поведение вызванного для ремонта сантехника рассердило хозяйку.

Авто Названы самые популярные в России автомобили до 1 млн рублей Эксперты «Автостата» составили список самых продаваемых в России автомобилей стоимостью от 800 тысяч до одного миллиона рублей.

Гаджеты Названы самые популярные у россиян смартфоны с большим экраном Самыми популярными фаблетами в РФ в отчетный период стали Honor 8X, Honor 10 Lite и Samsung Galaxy A7.

Армия и оружие Автоколонна с главой Донецкой области попала под обстрел, пишут СМИ Глава подконтрольной Киеву Донецкой области Павел Кириленко попал под обстрел, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник.

Происшествия Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.

Футбол Немецкий футболист Баду перешел из «Вольфсбурга» в «Спартак» Немецкий футболист Малкольм Баду перешел в московский "Спартак". Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного клуба.