Футбол
ЦСКА сменил конечного бенефициараМатч ТВ 09:22
Сын владельца ЦСКА Евгения Гинера Вадим перестал быть конечным бенефициаром московского клуба. Об этом сообщает «РБК-Спорт», ссылаясь на записи в британском реестре.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 19:12, Вашингтон
Шоу-бизнес
Сын Меган Маркл остался без внимания из-за детей Кейт Миддлтон
Меган Маркл впервые показала своего сына Арчи на публике, сообщает The Sun.
Обновлено в 17:06
Происшествия
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве
В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47
Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Экономика
Первый замглавы АСВ Мирошников уйдет в отставку
Первый заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников покидает свой пост.
Обновлено в 13:35
Наука
В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останки
Специалисты, работая в одной из пещер на юге Греции, обнаружили череп Homo sapiens (человека разумного).
Обновлено в 18:33
Экономика
Основатель «Рольфа» заявил о предложении «Авилона» о продаже бизнеса
Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью The Bell заявил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.
Обновлено в 18:24
Кино
Джордж Мартин рассказал о приквеле «Игры престолов»
Ранее Мартин рассказал, как может закончиться книжная версия «Игры престолов».
Обновлено в 04:33
Происшествия
В Албании в аварию попал автомобиль посольства России
В Албании в аварию попал автомобиль, находящийся в собственности российского посольства. Об этом сообщает Albanian Daily News.
Обновлено в 18:22
Политика
Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать вино
Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 08:53
Энергетика
Россия планирует сотрудничать с ОАЭ в сфере СПГ
"В ходе переговоров стороны обсудили ряд вопросов двустороннего энергетического сотрудничества, в частности, в сфере добычи углеводородов, СПГ и геологоразведочной деятельности", - говорится в сообщении Минэнерго.
Обновлено в 15:15
Футбол
«Локомотив» отпустит Гилерме в «Спартак» летом только за € 5 млн
«Локомотив» готов продать своего голкипера Маринато Гилерме этим летом «Спартаку», если получит за него € 5 млн.
Обновлено в 15:35
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей
Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.
Обновлено в 10:58
Политика
«Роскосмос» хочет засекретить закупки в ракетно-космической отрасли
Отмечается, что законопроект разработан для предотвращения доступа третьих лиц к информации о закупках организаций ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 10:53
Технологии
Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет
Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.
Обновлено в 11:05
Общество
В Армении восстановили подачу электричества после сбоя
Обновлено в 15:07
Экономика
В Нью-Йорке суд отклонил иск Лебедева к Блаватнику и Вексельбергу
Миллиардеры Леонард Блаватник и Виктор Вексельберг выиграли судебный процесс по иску бизнесмена Леонида Лебедева, требовавшего от них выплаты около $2 млрд в качестве доли от продажи ТНК-BP, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление суда.
Обновлено в 17:41
Происшествия
Из Багдада в Москву вылетел самолёт с российскими детьми
Обновлено в 11:01
Общество
Роскомнадзор составил список жалоб на операторов связи
Специалисты Роскомнадзора составили список жалоб на российских операторов сотовой связи, которыми больше всего недовольны жители страны.
Обновлено в 17:51
Политика
Меркель сделала заявление после приступа
Меркель сделала заявление после приступа, сообщает Reuters. Она попросила не волноваться за нее.
Обновлено в 07:40
Политика
В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой
Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Хердт прокомментировал призыв немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхофа снести памятник Победы, возведенный в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Интерпол задержал россиян в Уругвае
Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.
Обновлено в 18:34
Шоу-бизнес
Анастасия Трегубова показала фигуру после родов
Прошло два с половиной месяца после четвертых естественных родов.
Обновлено в 15:00
Политика
Конец крымского консенсуса: чем он грозит власти?
Новый консенсус Авторы исследования считают, что на смену крымскому консенсусу приходит новый, постматериалистический консенсус, при котором запрос на гражданские и политические свободы и права человека оказывается важнее, чем материальные потребности.
Обновлено в 17:00
Финансы
США не грозит дефолт, считает аналитик
Вероятность дефолта США по внешнему долгу, которую не исключили некоторые эксперты уже этой осенью, практически равна нулю, потолок госдолга будет повышен при двухпартийной поддержке, но действительно вызывает обеспокоенность то, что внешние обязательства США продолжают бесконтрольно увеличиваться, заявил РИА Новости управляющий частными активами американского фонда Sovereign Гари Королев.
Обновлено в 17:25
Здоровье
Татарстан получит по нацпроекту 43 автомобиля для перевозки пожилых сельчан в больницы
Татарстан в конце августа получит 43 автомобиля для перевозки пожилых жителей сельской местности в медицинские организации.
Обновлено в 12:40
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.
Обновлено в 08:48