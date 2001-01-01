Футбол
ЦСКА сменил конечного бенефициараМатч ТВ 09:22
Сын владельца ЦСКА Евгения Гинера Вадим перестал быть конечным бенефициаром московского клуба. Об этом сообщает «РБК-Спорт», ссылаясь на записи в британском реестре.
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Общество
В работе «ВКонтакте» произошел сбой
Пользователи со всей России информируют о сбое в социальной сети "ВКонтакте".
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Происшествия
Задержан муж сбежавшей с миллионами рублей кассирши
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СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
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Движение на Бутовской линии метро Москвы восстановлено
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Политика
Гендиректор «Рустави 2» пообещал мочиться в вино и «Боржоми»
Как отмечает издание "Взгляд", в комментариях ему напомнили о его огромной зарплате, в то время как обычные люди, работающие на винных заводах и занятые на производстве "Боржоми", получают "в 20 раз меньше".
Обновлено в 09:32
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Врачи рассказали о состоянии покалеченной девочки из Ингушетии
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова сообщила, что врачам, возможно, не удастся спасти правую руку девочке.
Обновлено 08 июля в 18:25
Энергетика
Госдума отложила рассмотрение инициативы о сдерживании цен на топливо
Госдума отложила до 16 июля решение по поправкам о корректировке механизма, позволяющего регулировать уровень налоговой нагрузки на нефтяные и авиационные компании и сдерживать рост цен на топливо.
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Зеленский выставил с совещания секретаря горсовета Борисполя
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Политика
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В московском офисе "Единой России" началась встреча Медведева с главой стратегического совета, председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком, сопредседателями партии Вадимом Рабиновичем и Юрием Бойко и с членом политсовета партии Тарасом Козаком.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Стюардессу убили в отеле возле аэропорта в Москве
Обновлено в 08:50
Общество
Польский суд отказался выдать Швеции россиянина, вывезшего своих детей
Окружной суд Варшавы постановил не выдавать Швеции российского гражданина Дениса Лисова, который вывез из скандинавской страны трех своих дочерей, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 07:54
Недвижимость
Девелопер МИЦ полностью перешел на эскроу-счета во всех проектах
Девелоперская группа МИЦ полностью перешла на эскроу-счета во всех проектах, сообщил журналистам совладелец компании Андрей Рябинский.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
Черноморский флот опроверг заход «Сметливого» в зону учений Sea Breeze
Российский сторожевой корабль «Сметливый» не входил в закрытую зону Чёрного моря, где проходят международные учения Sea Breeze, заявили в пресс-службе Черноморского флота.
Обновлено в 08:36
Наука
В пещере под трассой «Таврида» обнаружены подземные ходы
Обновлено в 08:44
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено вчера в 09:27
Политика
Мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Реакция матери грузинского телеведущего Георгия Габунии, заслуженной артистки Грузинской ССР Джульетты Вашакмадзе на мат сына в прямом эфире не была осуждающей.
Обновлено в 05:11
Финансы
Джером Пауэлл порадовал участников рынков
«Неопределенность относительно [экономических] перспектив в последние месяцы выросла», особенно в международном плане, заявил в среду председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, выступая в комитете по финансовым услугам палаты представителей американского Конгресса.
Обновлено в 09:21
Футбол
СМИ сообщили об интересе «Спартака» к футболисту сборной Уругвая
«Спартак» заинтересовался атакующим полузащитником «Сампдории» и сборной Уругвая Гастоном Рамиресом, передает Sport24.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Беременность полностью изменила характер Анастасии Решетовой
Беременность полностью изменила характер Анастасии Решетовой Анастасия Решетова ответила на вопросы поклонников.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Отравлением 18 детей в детском лагере заинтересовался СК
В Аткарском районе Саратовской области начата проверка по факту госпитализации детей из лагеря имени Ю.А. Гагарина.
Обновлено в 08:26
Политика
СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда
Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.
Обновлено вчера в 14:09
Происшествия
Взрыв прогремел в центре Луганска
В центре Луганска прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:15
Экономика
Совфед одобрил поправки в закон о бюджете на 2019 год
Как отмечается в сопроводительных документах, закон подготовлен с учетом результатов исполнения федерального бюджета за январь-апрель 2019 года, а также на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития РФ в 2019 году и уточненного прогноза развития Российской Федерации в 2020 и 2021 годах.
Обновлено в 04:34
Экономика
США грозит дефолт уже в сентябре
США грозит дефолт уже в сентябре.
Обновлено вчера в 02:14
Политика
Генпрокуратура отказалась проверять полеты Сечина на курорты
Ранее руководитель ЦАП Алексей Карнаухов обратился в Генпрокуратуру РФ с требованием проверить частные перелеты Игоря Сечина на курорты за счет «Роснефти».
Обновлено в 08:20
Экономика
Поставки самолётов Boeing сократились на 54%
Обновлено вчера в 12:56
Общество
В России водителей скоро смогут штрафовать на 2 тысячи рублей в день
Заметим, что выявлять нарушителей власти намерены с помощью камер, поэтому оговорка, что наказать водителя можно один раз в стуки, целесообразна: ведь за день нарушитель может набрать несколько подобных штрафов.
Обновлено в 01:25