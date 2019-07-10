Футбол

ЦСКА сменил конечного бенефициараМатч ТВ 09:22

Сын владельца ЦСКА Евгения Гинера Вадим перестал быть конечным бенефициаром московского клуба. Об этом сообщает «РБК-Спорт», ссылаясь на записи в британском реестре.
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СМИ: ЦСКА сменил конечного бенефициара

RT на русском09:54

ЦСКА сменил конечного бенефициара

Матч ТВ09:22

Сын Гинера перестал быть юридическим владельцем ЦСКА

ProstoProSport09:22

Сын Гинера больше не является владельцем ЦСКА

Metaratings09:22

ЦСКА сменил конечного бенефициара

Sportbox.RU09:22

Сын Гинера перестал быть конечным бенефициаром ЦСКА

News.ru09:17

Футбольный клуб ЦСКА сменил конечного бенефициара

РБК08:33
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Автоматически обработано 7314 источников, обновлено в 11:13, Вашингтон
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