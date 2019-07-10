Футбол
ЦСКА сменил конечного бенефициараМатч ТВ 09:22
Сын владельца ЦСКА Евгения Гинера Вадим перестал быть конечным бенефициаром московского клуба. Об этом сообщает «РБК-Спорт», ссылаясь на записи в британском реестре.
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Автоматически обработано 7314 источников, обновлено в 11:13, Вашингтон
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Обновлено в 09:19
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ФСИН опровергла побег из колонии, где находятся Кокорин и Мамаев
Управление ФСИН по Белгородской области сообщило, что побега из колонии №4 не было, осужденные сбежали из исправительного центра, где находились на принудительных работах.
Обновлено в 10:33
Авто
В Hyundai рассказали о новом пикапе
Вице-президент указанной компании по корпоративному и цифровому планированию Майкл О'Брайен в ходе общения с представителями СМИ сообщил, что бренд планирует наладить сборку нового пикапа в США, что позволит избежать 25-процентного налога на ввоз импортных машин.
Обновлено в 06:44
Политика
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Президент России Владимир Путин призвал не вводить санкции против Грузии "из уважения к грузинскому народу".
Обновлено вчера в 10:17
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В Армении из-за аварии в энергосистеме произошел блэкаут
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Президент Украины Владимир Зеленский выгнал с совещания секретаря городского совета Борисполя Ярослава Годунка, сообщает "Обозреватель".
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Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
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Саудовскую принцессу судят за насилие над французским сантехником
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Телемост Россия-Украина состоится на российском телевидении
Собственник канала NewsOne, член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарас Козак заявил, что отмененный телемост Россия-Украина пройдет в пятницу, 12 июля, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 10:37
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Синод РПЦ утвердил рекомендации о работе с представителями субкультур
Священный Синод Русской православной церкви в связи с ростом числа различных молодежных субкультур принял специальный документ относительно приходской работы с такого рода молодежью, в котором дал подробные рекомендации священникам, как вести себя с молодыми людьми и каким образом рассказывать им о христианстве.
Обновлено в 08:02
Культура
Умер белорусский художник Виктор Громыко
Умер народный художник Белоруссии Виктор Громыко. Он скончался 10 июля в возрасте 96 лет.
Обновлено в 10:47
Политика
Россию заподозрили в попытке финансирования «европейского Трампа»
По условиям сделки, Россия должна была перечислить десятки миллионов долларов партии Сальвини, которого издание называет «европейским Дональдом Трампом», в обмен на политическую лояльность.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Суд арестовал почти €122 млн на счетах Абызова
Басманный суд Москвы арестовал €121,7 млн, находящихся на счетах бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова, сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено вчера в 20:23
Гаджеты
Huawei ведет переговоры о покупке российских технологий
Китайская компания Huawei ведет переговоры с несколькими российскими компаниями о покупке бизнеса, а также создании совместных предприятий и использовании их технологий.
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Общество
Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей
Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:58
Политика
Зеленский открыл Чернобыль для туристов
Обновлено в 08:43
Недвижимость
Новостройки в России подорожали за год на 11%
В «Авито Недвижимость» выяснили, что стоимость квадратного метра в новостройках в России подорожала на 11% за год и в июне 2019 года составила 70 360 рублей.
Обновлено в 02:30
Кино
Джордж Мартин рассказал о приквеле «Игры престолов»
Ранее Мартин рассказал, как может закончиться книжная версия «Игры престолов».
Обновлено в 04:33
Политика
Трамп пообещал значительно ужесточить санкции против Ирана
В среду спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Вашингтон введет новые санкции против Тегерана в связи с тем, что, по мнению американской стороны, иранские власти не меняют своей политики без внешнего давления.
Обновлено в 10:38
Наука
Нейросеть из стекла сможет распознать образы без камер и алгоритмов
Научными сотрудниками из Висконсинского университета, расположенного в Мэдисоне, представлен прототип, так называемого, "умного" стекла, способного моментально запоминать и распознавать изображения и при этом без всякого рода камер, процессоров, или подключения к сети Интернет.
Обновлено вчера в 16:55
Армия и оружие
США намерены создать коалицию для охраны вод около Ирана и Йемена
Администрация президента США Дональда Трампа планирует создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена, сообщает издание Defense One со ссылкой на председателя объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда.
Обновлено в 01:33
Происшествия
Стюардессу убили в отеле возле аэропорта в Москве
Обновлено в 08:50
Политика
Зеленский пообещал расправу придумавшему телемост с Россией каналу
Телемост между NewsOne и «Россией 1» был запланирован на 12 июля, однако из-за угроз физической расправы украинский канал отказался от этой идеи.
Обновлено в 10:03
Здоровье
Вирусы, лихорадки, кишечные инфекции. Заболевания, которые можно привезти из отпуска
Желтая лихорадка, как и вирус Зика или лихорадка Денге, передается комарами.
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Беглов поручил модернизировать ливневую канализацию Петербурга
Обновлено в 10:16
Здоровье
Самый полезный летний фрукт назвали врачи
Обновлено в 05:10
Политика
Симоньян отреагировала на отказ Лондона аккредитовывать RT и Sputnik
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала заявление МИД Великобритании, в котором ведомство разъяснило причины отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено вчера в 20:05