ЦСКА продолжает борьбу с "Зенитом" за левого защитника "Уфы" Данилу Кругового. Армейцы, по данным "СЭ", в конце этой недели сделали клубу из Башкирии официальное предложение о трансфере игрока, сумма составляет около 2 миллионов евро.

с чего всё началось

Армейцы, по данным "СЭ", в конце этой недели сделали клубу из Башкирии официальное предложение о трансфере игрока, сумма составляет около 2 миллионов евро. Это делает красно-синих фаворитами в стремлении заполучить игрока.

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