Футбол

ЦСКА сделал предложение «Уфе» о трансфере КруговогоСпорт-Экспресс 08:17

Армейцы, по данным "СЭ", в конце этой недели сделали клубу из Башкирии официальное предложение о трансфере игрока, сумма составляет около 2 миллионов евро. Это делает красно-синих фаворитами в стремлении заполучить игрока.
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ЦСКА сделал предложение «Уфе» о трансфере Кругового

ЦСКА продолжает борьбу с "Зенитом" за левого защитника "Уфы" Данилу Кругового. Армейцы, по данным "СЭ", в конце этой недели сделали клубу из Башкирии официальное предложение о трансфере игрока, сумма составляет около 2 миллионов евро.
Спорт-Экспресс08:17

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