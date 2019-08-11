Футбол
ЦСКА сделал предложение «Уфе» о трансфере КруговогоСпорт-Экспресс 08:17
Армейцы, по данным "СЭ", в конце этой недели сделали клубу из Башкирии официальное предложение о трансфере игрока, сумма составляет около 2 миллионов евро. Это делает красно-синих фаворитами в стремлении заполучить игрока.
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ЦСКА продолжает борьбу с "Зенитом" за левого защитника "Уфы" Данилу Кругового. Армейцы, по данным "СЭ", в конце этой недели сделали клубу из Башкирии официальное предложение о трансфере игрока, сумма составляет около 2 миллионов евро.Спорт-Экспресс08:17
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:50, Вашингтон
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