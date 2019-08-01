Футбол
ЦСКА сделал «Интеру» предложение по ПушкашуMetaratings вчера в 16:00
ЦСКА направил в офис «Интера» официальный запрос по трансферу форварда Георге Пушкаша. Как утверждает Calciomercato, миланский клуб получил три предложения от разных клубов. Помимо «армейцев», заполучить 23-летнего нападающего также хотят «Брайтон» и «Бирмингем».
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Пушкаш еще может перейти в ЦСКА, армейцы сделали конкретное предложение «Интеру»
Sport24.ruвчера в 15:31
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 07:10, Ашберн
Происшествия
В Москве задержана Любовь Соболь
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве одного из организаторов несанкционированной акции Любовь Соболь.
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Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
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Вокалист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, который должен был вести фестиваль "Шашлык Live" в Парке Горького, отказался от участия в мероприятии по этическим причинам, сообщается на официальной странице коллектива "Вконтакте".
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Политика
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Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве.
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Происшествия
В российском кафе зарезали сотрудника ФСБ
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Названы регионы-лидеры по числу пациентов с расстройствами психики
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Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
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Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с дядей
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не собирается возвращаться в Россию, рассказала его племянница Виктория после беседы с дядей по телефону.
Обновлено в 03:21
Общество
Небольшой дождь и до 18 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу
Днем температура воздуха в Москве поднимется до плюс 16-18 градусов, ночью похолодает до плюс 9-11 градусов.
Обновлено вчера в 23:17
Шоу-бизнес
Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram
Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает Forbes.
Обновлено в 05:56
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В России стартовали Армейские международные игры
Армейские международные игры в 2019 году станут пятым подобным соревнованием, которое состоится на территории 10 стран.
Обновлено в 06:50
Происшествия
При тушении крупного пожара в центре Москвы пострадал один человек
Пожарные локализовали крупный пожар недалеко от Садового кольца в Москве на улице Дубининской, где утром в субботу загорелось выселенное четырехэтажное здание старой постройки.
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Ниже перечислены признаки, которые говорят о том, что в организме накапливаются токсины.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
Истребитель Су-57 впервые представят на МАКС-2019
Истребитель пятого поколения Су-57 будет впервые представлен на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019, сообщили в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).
Обновлено вчера в 20:59
Игры
В Control не будет «Новой игры +» из-за малого размера команды, а фоторежим добавят после запуска
В разговоре с журналистами IGN директор по связям с общественностью в Remedy Томас Пуха (Thomas Puha) коснулся этих тем, заявив, что режим «Новая игра +» для Control не обсуждается, учитывая ограниченные ресурсы команды.
Обновлено в 03:10
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Спорт
Появилось видео полной версии короткой программы Загитовой
В Интернете опубликовано видео выступления российской фигуристки Алины Загитова с ее новой короткой программой.
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Политика
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Как сообщает "Украинская правда", на входе в отель Rixos установили рамки, а всех гостей, в том числе будущих народных депутатов, просят показать сумки и снять обувь.
Обновлено в 04:15
Политика
Неудачная шутка или спланированная спецоперация? Назван автор «сенсации» об увольнении главы Офиса Зеленского
Стало известно, кто разослал в СМИ заявление об увольнении главы Офиса Зеленского Андрея Богдана, которое не на шутку взволновало украинский политикум пару дней назад.
Обновлено в 04:02
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Взрыв газа обрушил две стены в жилом доме под Владимиром
Обновлено в 05:06
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США ввели новые санкции против России
Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Обновлено вчера в 03:35
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено вчера в 13:46
Общество
Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.
Обновлено вчера в 14:28
Футбол
«Зенит» заявил Малкома на сезон
Полузащитник Зенита Малком включен в заявку команды на сезон, сообщает официальный сайт премьер-лиги.
Обновлено в 07:00