Футбол

ЦСКА сделал «Интеру» предложение по ПушкашуMetaratings 16:00

ЦСКА направил в офис «Интера» официальный запрос по трансферу форварда Георге Пушкаша. Как утверждает Calciomercato, миланский клуб получил три предложения от разных клубов. Помимо «армейцев», заполучить 23-летнего нападающего также хотят «Брайтон» и «Бирмингем».
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«Брайтон» сделал предложение по Пушкашу, которым интересуется ЦСКА

Чемпионат15:38

СМИ: ЦСКА сделал предложение «Интеру» по трансферу Пушкаша

Матч ТВ15:57

СМИ: ЦСКА сделал предложение «Интеру» по трансферу Пушкаша

Sportbox.RU15:57

Источник: ЦСКА сделал предложение «Интеру» по Пушкашу

Спорт-Экспресс15:39

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Sport24.ruвчера в 03:43

СМИ: интересовавший «Спартак» футболист Пушкаш может перейти в «Бирмингем»

ТАССвчера в 01:58

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Газета.Ruвчера в 00:45
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 23:30, Ашберн
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«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома

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Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров.
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Землетрясение магнитудой 7 произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 7 произошло на индонезийском острове Суматра, передает Reuters.
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Политика

Военный совет и оппозиция Судана выработали конституционную декларацию

Переходный Военный совет Судана и объединение оппозиции «Силы за свободу и перемены» согласовали конституционную декларацию для формирования переходного правительства.
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Сеть Walmart планирует разработать собственную криптовалюту

Одна из крупнейших в мире розничных сетей Walmart из США подала патентную заявку на создание собственной криптовалюты.
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Набор клоунов и акробатов в цирковое училище может стать целевым

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Обновлено в 20:33
Экономика

Российские миллиардеры с начала года стали на 36 млрд долларов богаче

За семь месяцев нынешнего года богатейшие предприниматели России увеличили свое состояние на 36,324 млрд долларов.
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О появлении наследницы экс-участник реалити-шоу сообщил спустя месяц. Экс-участник «Дома-2» Руслан Проскуров стал отцом во второй раз.
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В Елабужском районе Татарстана в результате ДТП пострадали 11 человек. Об этом сообщается на сайте Минздрава республики.
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Медведев на Курилах ответил на протесты Японии

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Венесуэла обратится в Совбез ООН из-за угрозы блокады со стороны США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил угрозу своего американского коллеги Дональда Трампа ввести блокаду республики.
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