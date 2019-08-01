Футбол
ЦСКА сделал «Интеру» предложение по ПушкашуMetaratings 16:00
ЦСКА направил в офис «Интера» официальный запрос по трансферу форварда Георге Пушкаша. Как утверждает Calciomercato, миланский клуб получил три предложения от разных клубов. Помимо «армейцев», заполучить 23-летнего нападающего также хотят «Брайтон» и «Бирмингем».
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Пушкаш, которым интересовались «Спартак» и ЦСКА, близок к переходу в «Бирмингем»
Sport24.ruвчера в 03:43
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