Футбол
ЦСКА решил судьбу травмированного ДзагоеваLenta.ru 10:08
Московский ЦСКА продлит контракт с полузащитником Аланом Дзагоевым. Об этом сообщает «Евро-футбол.ру». По информации источника, стороны близки к заключению нового договора на один год с возможностью продления еще на год.
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Технологии
На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind
В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено в 09:15
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» прервал полет из-за дебошира
Самолет компании "Аэрофлот", совершавший рейс из Барселоны в Москву, был вынужден приземлиться в Варшаве из-за агрессивного пассажира.
Обновлено вчера в 14:20
Футбол
«Спартак» заключил контракт с нападающим «Ромы»
Центральный форвард римского футбольного клуба «Рома» Эсекьель Понсе заключил соглашение с московским «Спартаком».
Обновлено в 13:15
Здоровье
Роспотребнадзор Дагестана запретил купаться на пляжах Махачкалы
Обновлено вчера в 10:36
Происшествия
Суд приговорил к 4-м годам условно бизнесмена за пытки над детьми
Судья изучил уголовное дело и приговорил бизнесмена к 4-м годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
Обновлено вчера в 08:19
Политика
Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу.
Обновлено в 11:22
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Обновлено в 12:36
Происшествия
На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку
Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 09:48
Футбол
«Наполи» договорился с «Реалом» о годичной аренде Хамеса
Полузащитник «Реала» Хамес Родригес в ближайшее время станет игроком «Наполи». Клубы договорились между собой о годичной аренде.
Обновлено в 14:17
Футбол
ЦСКА начал подготовку к сезону, Дивеев тренировался индивидуально
По индивидуальной программе работал получивший повреждение в матче молодежной сборной защитник Игорь Дивеев.
Обновлено в 14:33
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем
Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.
Обновлено в 14:57
Политика
МИД Ирана вызвал британского посла из-за обвинений в атаке на танкеры
Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране в связи с обвинениями британского МИДа в причастности Исламской Республики к атаке на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 14:58
Происшествия
Прошла первая служба в парижском соборе Нотр-Дам после пожара
Через два месяца после пожара, который уничтожил крышу собора и шпиль, в парижском соборе Нотр-Дам состоялась первая служба.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
Шейк веселится с Версаче после разрыва с Брэдли Купером
После разрыва Ирина Шейк пришла к близкой подруге Донателле Версаче.
Обновлено в 14:57
Религия
Православные ухтинцы отмечают Троицкую родительскую субботу
Обновлено в 03:41
Экономика
Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку
Минэкономразвития разработало законопроект, который предусматривает оказание государственной поддержки самозанятым россиянам наравне с малым и средним бизнесом.
Обновлено в 04:36
Происшествия
18-летний сын хоккеиста Максима Соколова убил мать
По информации журналистов, сын вратаря Максима Соколова напал с ножом на собственную мать.
Обновлено 13 июня в 12:40
Музыка
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма.
Обновлено в 14:03
Политика
Зеленский порезвился в фонтане
В Мариуполе президент Украины Владимир Зеленский пробежал сквозь работающий фонтан. Этот момент попал на видео, которое выложено в Сети.
Обновлено в 15:16
Здоровье
В Британии пересмотрят систему больничного питания из-за листериоза
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок распорядился провести полный пересмотр системы питания в государственных больницах после того, как пятеро пациентов скончались после заражения листерией.
Обновлено в 10:12
Политика
NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему
Спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.
Обновлено в 12:19
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира
Обновлено в 14:32
Общество
Стала известна судьба переданного семье Бари Алибасова кота-самозванца
Чужой канадский сфинкс, которого неизвестный выдал за кота продюсера Бари Алибасова, сейчас живет у поклонницы группы «На-На».
Обновлено в 10:07
Происшествия
Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия
Роскосмос: пожар в ЦНИИмаш не создал угрозы Центру управления полетами
Пожар в здании на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) в Королеве не создал угрозы функционированию российского Центра управления полетами (ЦУП).
Обновлено в 13:35
Политика
Лолите и Цекало припомнили шутку про Крым
Обновлено в 13:00