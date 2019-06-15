Футбол

ЦСКА решил судьбу травмированного ДзагоеваLenta.ru 10:08

Московский ЦСКА продлит контракт с полузащитником Аланом Дзагоевым. Об этом сообщает «Евро-футбол.ру». По информации источника, стороны близки к заключению нового договора на один год с возможностью продления еще на год.
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Дзагоев подпишет контракт с ЦСКА по схеме «1+1»

Soccer.ru08:18

Дзагоев близок к продлению контракта с ЦСКА

Советский спорт08:05

СМИ: Дзагоев близок к продлению контракта с ЦСКА

Матч ТВ08:21

СМИ: Дзагоев близок к продлению контракта с ЦСКА

Sportbox.RU08:21

Дзагоев подпишет с ЦСКА контракт по схеме «1+1»

Sport.ru14:29

Euro-Football.ru: Дзагоев подпишет контракт с ЦСКА по схеме «1+1»

Sports.ru07:34

Дзагоев не вёл переговоры с «Тигрес» и близок к продлению контракта с ЦСКА

Евро-футбол.ру07:02
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Технологии

На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind

В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено в 09:15
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» прервал полет из-за дебошира

Самолет компании "Аэрофлот", совершавший рейс из Барселоны в Москву, был вынужден приземлиться в Варшаве из-за агрессивного пассажира.
Обновлено вчера в 14:20
Футбол

«Спартак» заключил контракт с нападающим «Ромы»

Центральный форвард римского футбольного клуба «Рома» Эсекьель Понсе заключил соглашение с московским «Спартаком».
Обновлено в 13:15
Здоровье

Роспотребнадзор Дагестана запретил купаться на пляжах Махачкалы

Обновлено вчера в 10:36
Происшествия

Суд приговорил к 4-м годам условно бизнесмена за пытки над детьми

Судья изучил уголовное дело и приговорил бизнесмена к 4-м годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
Обновлено вчера в 08:19
Политика

Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу.
Обновлено в 11:22
Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Обновлено в 12:36
Происшествия

На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку

Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 09:48
Футбол

«Наполи» договорился с «Реалом» о годичной аренде Хамеса

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес в ближайшее время станет игроком «Наполи». Клубы договорились между собой о годичной аренде.
Обновлено в 14:17
Футбол

ЦСКА начал подготовку к сезону, Дивеев тренировался индивидуально

По индивидуальной программе работал получивший повреждение в матче молодежной сборной защитник Игорь Дивеев.
Обновлено в 14:33
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем

Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.
Обновлено в 14:57
Политика

МИД Ирана вызвал британского посла из-за обвинений в атаке на танкеры

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране в связи с обвинениями британского МИДа в причастности Исламской Республики к атаке на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 14:58
Происшествия

Прошла первая служба в парижском соборе Нотр-Дам после пожара

Через два месяца после пожара, который уничтожил крышу собора и шпиль, в парижском соборе Нотр-Дам состоялась первая служба.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес

Шейк веселится с Версаче после разрыва с Брэдли Купером

После разрыва Ирина Шейк пришла к близкой подруге Донателле Версаче.
Обновлено в 14:57
Религия

Православные ухтинцы отмечают Троицкую родительскую субботу

Обновлено в 03:41
Экономика

Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку

Минэкономразвития разработало законопроект, который предусматривает оказание государственной поддержки самозанятым россиянам наравне с малым и средним бизнесом.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Лётчики повторят заход на посадку SSJ-100, разбившегося в Шереметьево

Обновлено в 08:23
Происшествия

18-летний сын хоккеиста Максима Соколова убил мать

По информации журналистов, сын вратаря Максима Соколова напал с ножом на собственную мать.
Обновлено 13 июня в 12:40
Музыка

Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма

Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма.
Обновлено в 14:03
Политика

Зеленский порезвился в фонтане

В Мариуполе президент Украины Владимир Зеленский пробежал сквозь работающий фонтан. Этот момент попал на видео, которое выложено в Сети.
Обновлено в 15:16
Здоровье

В Британии пересмотрят систему больничного питания из-за листериоза

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок распорядился провести полный пересмотр системы питания в государственных больницах после того, как пятеро пациентов скончались после заражения листерией.
Обновлено в 10:12
Политика

NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему

Спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.
Обновлено в 12:19
Футбол

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира

Обновлено в 14:32
Спорт

Чемпионат мира по фигурному катанию в 2022 году пройдет в Монпелье

Обновлено в 14:24
Происшествия

Глава автономии цыган назвала свою версию драки в Чемодановке

Обновлено в 09:01
Общество

Стала известна судьба переданного семье Бари Алибасова кота-самозванца

Чужой канадский сфинкс, которого неизвестный выдал за кота продюсера Бари Алибасова, сейчас живет у поклонницы группы «На-На».
Обновлено в 10:07
Происшествия

Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти

Обновлено вчера в 13:05
Происшествия

Роскосмос: пожар в ЦНИИмаш не создал угрозы Центру управления полетами

Пожар в здании на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) в Королеве не создал угрозы функционированию российского Центра управления полетами (ЦУП).
Обновлено в 13:35
Политика

Лолите и Цекало припомнили шутку про Крым

Обновлено в 13:00
Происшествия

Появилось видео последствий жесткой посадки самолета в Краснодаре

Обновлено в 06:17
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Алан Дзагоев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник ЦСКА и сборной России, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России. 5 раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
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