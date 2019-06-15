Футбол
ЦСКА решил судьбу травмированного ДзагоеваLenta.ru 10:08
Московский ЦСКА продлит контракт с полузащитником Аланом Дзагоевым. Об этом сообщает «Евро-футбол.ру». По информации источника, стороны близки к заключению нового договора на один год с возможностью продления еще на год.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:11, Вашингтон
Происшествия
Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия
Сыну хоккеиста Соколова продлили задержание по делу об убийстве матери
Всеволожский суд во время закрытого заседания 15 июня продлил срок задержания Артему — младшему сыну известного хоккеиста Максима Соколова.
Обновлено в 12:03
Гаджеты
Sony Xperia 1 стоит слишком дорого
Совсем недавно состоялся официальный анонс смартфона Sony Xperia 1, который, как оказалось, довольно дорогой.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес
Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star
Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
Обновлено вчера в 15:27
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:36
Авто
Почему дорожают автомобили с пробегом
Подержанные машины дорожают, несмотря на начавшееся падение спроса на вторичном рынке.
Обновлено в 03:20
Кино
Скончался режиссер Франко Дзеффирелли
Обновлено в 07:36
Происшествия
Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна
Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании "Оптима Девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.
Обновлено в 12:34
Религия
Православные в Хакасии отметят Троицу
В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.
Обновлено вчера в 00:27
Политика
Лолите и Цекало припомнили шутку про Крым
Украинский блогер Татьяна Микитенко на фестивале "Днепровский пост" напомнила о шутке Александра Цекало про Крым и Карпаты.
Обновлено в 13:00
Авто
Nissan снизил стоимость на кроссовер Nissan Murano в России
В России снизился ценник на новую модификацию японского кроссовера Nissan Murano, который доступен в различных версиях.
Обновлено в 03:11
Финансы
Орешкин назвал завышенным новый прогноз ЦБ по инфляции
В официальном прогнозе Минэкономразвития на 2019 г. заложена инфляция в 4,3%, но Орешкин уже не раз заявлял, что рост цен по итогам года может оказаться ниже этой отметки.
Обновлено в 11:12
Политика
NYT: США усилили кибератаки на российские электросети
В настоящее время стратегия взятия под контроль российский электросетей приобрела наступательный характер, так как США заинтересованы в том, чтобы поместить вредоносное программное обеспечение внутри энергетических систем, отмечает газета.
Обновлено в 12:23
Гаджеты
AirPods 2 провалились в продаже и не оправдали ожидания Apple
Старт продаж второго поколения беспроводных наушников AirPods никак не повлиял на долю Apple на рынке беспроводных гаджетов.
Обновлено в 13:05
Общество
Стала известна судьба переданного семье Бари Алибасова кота-самозванца
О пропаже питомца Алибасова стало известно 12 июня. Кот сбежал во время пресс-конференции, проходившей дома у продюсера.
Обновлено в 10:07
Футбол
Нападающий сборной Бразилии: «Я бы здорово вписался в систему «Манчестер Юнайтед»
Нападающий сборной Бразилии и футбольного клуба «Гремио» Эвертон после победного матча национальной команды на Кубке Америки заявил, что хорошо вписался бы в систему «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 13:00
Футбол
У «Реала» отсутствуют предложения по Кейлору Навасу
Голкипер "Реала" Кейлор Навас может остаться в Мадриде, сообщает AS.
Обновлено в 13:36
Футбол
Глушаков высказался о своем будущем в «Спартаке»
Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков выступил с обращением в адрес болельщиков и журналистов по поводу своего будущего в команде.
Обновлено в 14:03
Общество
Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43
Религия
Православные ухтинцы отмечают Троицкую родительскую субботу
Обновлено в 03:41
Авто
Renault Arkana: важная информация о новинке
Обновлено в 06:08
Происшествия
Первая после пожара месса началась в Нотр-Даме
Собор Парижской Богоматери принял первую мессу после страшного пожара. Трансляцию ведет католический телеканал KTO.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес
Алена Хмельницкая показала архивное фото с актерских проб
Глядя на архивное фото, многие поклонники заявили, что спустя больше 30 лет Хмельницкая мало изменилась, а ее дочь Ксения сильно похожа на маму в молодости.
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия
На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку
Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 09:48
Общество
Нотр-Дам отчитался об отсутствии пожертвований от миллиардеров
В апреле сообщалось, что суммарные пожертвования на восстановление собора Парижской Богоматери перевалили за миллиард евро.
Обновлено вчера в 22:14
Здоровье
Страсть и еда: 10 продуктов-афродизиаков
Обновлено в 11:50
Политика
Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу.
Обновлено в 11:22