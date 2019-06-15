Футбол

ЦСКА решил судьбу травмированного ДзагоеваLenta.ru 10:08

Московский ЦСКА продлит контракт с полузащитником Аланом Дзагоевым. Об этом сообщает «Евро-футбол.ру». По информации источника, стороны близки к заключению нового договора на один год с возможностью продления еще на год.
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Дзагоев близок к продлению контракта с ЦСКА

Советский спорт08:05

Дзагоев подпишет контракт с ЦСКА по схеме «1+1»

Soccer.ru08:18

СМИ: Дзагоев близок к продлению контракта с ЦСКА

Матч ТВ08:21

СМИ: Дзагоев близок к продлению контракта с ЦСКА

Sportbox.RU08:21

ЦСКА решил судьбу травмированного Дзагоева

Lenta.ru10:08

Euro-Football.ru: Дзагоев подпишет контракт с ЦСКА по схеме «1+1»

Sports.ru07:34

Дзагоев не вёл переговоры с «Тигрес» и близок к продлению контракта с ЦСКА

Евро-футбол.ру07:02
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Происшествия

Жители села под Пензой перекрыли трассу из-за конфликта с цыганами

Обновлено в 03:04
Футбол

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира по футболу

Обновлено в 14:03
Происшествия

Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти

Обновлено вчера в 13:05
Происшествия

Сыну хоккеиста Соколова продлили задержание по делу об убийстве матери

Всеволожский суд во время закрытого заседания 15 июня продлил срок задержания Артему — младшему сыну известного хоккеиста Максима Соколова.
Обновлено в 12:03
Гаджеты

Sony Xperia 1 стоит слишком дорого

Совсем недавно состоялся официальный анонс смартфона Sony Xperia 1, который, как оказалось, довольно дорогой.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес

Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star

Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
Обновлено вчера в 15:27
Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:36
Авто

Почему дорожают автомобили с пробегом

Подержанные машины дорожают, несмотря на начавшееся падение спроса на вторичном рынке.
Обновлено в 03:20
Кино

Скончался режиссер Франко Дзеффирелли

Обновлено в 07:36
Происшествия

Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна

Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании "Оптима Девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.
Обновлено в 12:34
Происшествия

Ребенок попал в реанимацию с соревнований по картингу в Подмосковье

Обновлено в 09:53
Религия

Православные в Хакасии отметят Троицу

В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.
Обновлено вчера в 00:27
Политика

Лолите и Цекало припомнили шутку про Крым

Украинский блогер Татьяна Микитенко на фестивале "Днепровский пост" напомнила о шутке Александра Цекало про Крым и Карпаты.
Обновлено в 13:00
Авто

Nissan снизил стоимость на кроссовер Nissan Murano в России

В России снизился ценник на новую модификацию японского кроссовера Nissan Murano, который доступен в различных версиях.
Обновлено в 03:11
Финансы

Орешкин назвал завышенным новый прогноз ЦБ по инфляции

В официальном прогнозе Минэкономразвития на 2019 г. заложена инфляция в 4,3%, но Орешкин уже не раз заявлял, что рост цен по итогам года может оказаться ниже этой отметки.
Обновлено в 11:12
Политика

NYT: США усилили кибератаки на российские электросети

В настоящее время стратегия взятия под контроль российский электросетей приобрела наступательный характер, так как США заинтересованы в том, чтобы поместить вредоносное программное обеспечение внутри энергетических систем, отмечает газета.
Обновлено в 12:23
Гаджеты

AirPods 2 провалились в продаже и не оправдали ожидания Apple

Старт продаж второго поколения беспроводных наушников AirPods никак не повлиял на долю Apple на рынке беспроводных гаджетов.
Обновлено в 13:05
Общество

Стала известна судьба переданного семье Бари Алибасова кота-самозванца

О пропаже питомца Алибасова стало известно 12 июня. Кот сбежал во время пресс-конференции, проходившей дома у продюсера.
Обновлено в 10:07
Футбол

Нападающий сборной Бразилии: «Я бы здорово вписался в систему «Манчестер Юнайтед»

Нападающий сборной Бразилии и футбольного клуба «Гремио» Эвертон после победного матча национальной команды на Кубке Америки заявил, что хорошо вписался бы в систему «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 13:00
Футбол

У «Реала» отсутствуют предложения по Кейлору Навасу

Голкипер "Реала" Кейлор Навас может остаться в Мадриде, сообщает AS.
Обновлено в 13:36
Футбол

Глушаков высказался о своем будущем в «Спартаке»

Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков выступил с обращением в адрес болельщиков и журналистов по поводу своего будущего в команде.
Обновлено в 14:03
Общество

Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43
Религия

Православные ухтинцы отмечают Троицкую родительскую субботу

Обновлено в 03:41
Авто

Renault Arkana: важная информация о новинке

Обновлено в 06:08
Происшествия

Первая после пожара месса началась в Нотр-Даме

Собор Парижской Богоматери принял первую мессу после страшного пожара. Трансляцию ведет католический телеканал KTO.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес

Алена Хмельницкая показала архивное фото с актерских проб

Глядя на архивное фото, многие поклонники заявили, что спустя больше 30 лет Хмельницкая мало изменилась, а ее дочь Ксения сильно похожа на маму в молодости.
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия

На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку

Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 09:48
Общество

Нотр-Дам отчитался об отсутствии пожертвований от миллиардеров

В апреле сообщалось, что суммарные пожертвования на восстановление собора Парижской Богоматери перевалили за миллиард евро.
Обновлено вчера в 22:14
Здоровье

Страсть и еда: 10 продуктов-афродизиаков

Обновлено в 11:50
Политика

Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу.
Обновлено в 11:22
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Алан Дзагоев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник ЦСКА и сборной России, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России. 5 раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
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