Футбол

ЦСКА разгромил «Сочи» в пятом туре молодежного первенстваРИА Новости 09:32

Футболисты московского ЦСКА дома разгромили "Сочи" в 5-м туре молодежного первенства России. Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Голы забили Илья Востриков (12-я минута), Наяир Тикнизян (25) и Антон Крачковский (34).
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ЦСКА разгромил «Сочи» в молодежном первенстве

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