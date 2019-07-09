Футбол
ЦСКА разгромил «Рубин» в контрольном матчеГазета.Ru 11:01
Московский ЦСКА нанес разгромное поражение казанскому "Рубину" в контрольном матче. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу армейского клуба. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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Футбол
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Землетрясение, которое произошло в минувшую пятницу рано утром на юге Калифорнии, способствовало появлению разлома, который можно увидеть из космоса.
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В Приморском крае Следственный комитет и органы прокуратуры организовали проверку по факту заражения детей норовирусом в лагере Лазовского района «Юный рыбак».
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Уральская студентка упала в обморок на встрече с Путиным
Одной из учащихся Уральского федерального университета стало плохо на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами вуза, проходившей в Екатеринбурге.
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Экономика
Медведев исключил из перечня госпрограмм «Развитие пенсионной системы»
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