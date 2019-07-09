Футбол
ЦСКА разгромил «Рубин» в контрольном матчеГазета.Ru 11:01
Московский ЦСКА нанес разгромное поражение казанскому "Рубину" в контрольном матче. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу армейского клуба. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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Габуния спит с главой «Рустави 2», а речь ему писал Саакашвили
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Политика
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Генпрокуратура России на постоянной основе взаимодействует с главным надзорным ведомством Украины по вопросам выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам.
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Украинский экс-президент Петр Порошенко нарочно устроил провокацию в Керченском проливе, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", передает НСН.
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В челябинский офис «Красного и белого» пришли с обысками
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