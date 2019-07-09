Футбол

ЦСКА разгромил «Рубин» в контрольном матчеГазета.Ru 11:01

Московский ЦСКА нанес разгромное поражение казанскому "Рубину" в контрольном матче. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу армейского клуба. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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