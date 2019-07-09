Футбол

ЦСКА разгромил «Рубин» в контрольном матчеГазета.Ru 11:01

Московский ЦСКА нанес разгромное поражение казанскому "Рубину" в контрольном матче. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу армейского клуба. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Хет-трик Сигурдссона помог ЦСКА разгромить «Рубин»

Советский спорт11:13

ЦСКА разгромил «Рубин», Сигурдссон сделал хет-трик

Sport24.ru10:48

Прямая трансляция матча ЦСКА — «Рубин»

Нева Спорт08:54

ЦСКА разгромил «Рубин» благодаря хет-трику Сигурдссона

Чемпионат11:06

Хет-трик Сигурдссона помог ЦСКА обыграть «Рубин»

Матч ТВ10:48

Хет-трик Сигурдссона помог ЦСКА обыграть «Рубин»

Sportbox.RU10:48

Ливень – армейская погода. ЦСКА разгромил «Рубин»

Спорт-Экспресс11:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 15:34, Ашберн
Политика

Путин заявил о неизбежности сближения России и Украины

Сближение позиций России и Украины неизбежно, считает президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Названа возможная причина аварии на «Лошарике»

Авария на глубоководном аппарате ВМФ России АС-31 "Лошарик" могла произойти из-за взрыва литиевого аккумулятора.
Обновлено в 14:52
Футбол

РПЛ представила новый чемпионский кубок и медали

РПЛ представила новый кубок и медали, которые будут разыграны в стартующем сезоне.
Обновлено в 13:40
Политика

Оскорбивший Путина грузинский телеведущий отстранен от работы

Грузинский телевизионный канал «Рустави 2» принял решение об отстранении от работы ведущего Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 20:39
Экономика

Moody’s отозвало рейтинги у банка «Русский стандарт»

В пресс-службе «Русского стандарта» РБК сообщили, что банк еще в декабре 2015 года решил прекратить действие рейтингового контракта с Moody’s, так как ушел с долговых рынков.
Обновлено в 12:26
Экономика

Поставки Boeing 737 упали после запрета на полеты модели MAX

Поставки самолетов Boeing 737 сократились во втором квартале 2019 года более чем вдвое по сравнению с первым, следует из отчета компании.
Обновлено в 14:42
Политика

Стало известно, как мать Габунии отреагировала на скандал с сыном

Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:24
Происшествия

Тетя-садистка изувеченной в Ингушетии девочки нападала с ножом на мужа

Кузнецова рассказала о "тяжелых решениях" для изувеченной в Ингушетии девочки По информации издания "Московский комсомолец", подозреваемая в истязании девочки жительница Сунжи вела асоциальный образ жизни и неоднократно нападала на супруга.
Обновлено в 12:55
Политика

Путин начал встречу со студентами и аспирантами УрФУ

Президент России Владимир Путин начал встречу со студентами и аспирантами УрФУ.
Обновлено в 09:48
Происшествия

В челябинский офис «Красного и белого» пришли с обысками

Силовики и налоговая инспекция проверяют офис сети магазинов "Красное и белое" в Челябинске.
Обновлено в 08:40
Происшествия

В Ростове локализован пожар в Музыкальном театре

Как ранее сообщал РБК Ростов, информация о загорании кровли Музыкального театра поступила в 17:01.
Обновлено в 12:20
Футбол

Китайский клуб предложил Бэйлу зарплату 1,3 миллиона евро в неделю

Как сообщает El Chiringuito, неизвестный клуб китайской Суперлиги предложил 29-летнему игроку «Реала» контракт с зарплатой 1,3 миллиона евро в неделю.
Обновлено в 08:19
Хоккей

Назван новый главный тренер сборной России по хоккею

Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
Обновлено в 12:26
Политика

Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парада

Бывший президент Украины Пётр Порошено в эфире телеканала «Прямой» назвал недальновидным решение действующего главы государства Владимира Зеленского не проводить военный парад на День независимости в Киеве.
Обновлено в 13:59
Происшествия

На «Тверской» женщина упала под поезд метро и выжила

После падения женщины под прибывающий поезд на станции "Тверская" московского метро восстановлено движение на центральном участке зеленой, Замоскворецкой линии.
Обновлено в 15:23
Экономика

Основателя «Домашних денег» признали банкротом

Общий размер долга основателя «Домашних денег» перед РТБ оценивался тогда почти в 20 млн руб. 31 января 2019 года суд признал заявление банка о признании Бернштама банкротом обоснованным, запустил в отношении последнего процедуру реструктуризации долга и назначил финансового управляющего.
Обновлено в 04:49
Происшествия

На пляже в Крыму найден труп с гирей

Обновлено в 07:03
Единоборства

Штырков отстранен на два года со стороны USADA

Ранее стало известно, что Штырков по обоюдному согласию разорвал сотрудничество с UFC из-за запрещенных препаратов в допинг-пробах.
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес

«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни

Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко

Арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ проверят на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко, передает ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:00
Происшествия

В Виннипеге из-за утечки газа в отеле госпитализированы 46 человек

В канадском Виннипеге 46 постояльцев отеля были госпитализированы из-за отравления угарным газом.
Обновлено в 15:09
Политика

Синод РПЦ обеспокоен ухудшением положения Сербской церкви в Черногории

Впервые прошедший на Валааме Синод РПЦ «выразил глубокую обеспокоенность» в связи с ухудшением положения Сербской православной церкви на территории Черногории.
Обновлено в 14:25
Политика

Президент Грузии обратилась к российским властям

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 07:43
Происшествия

В Екатеринбурге за пикет перед Путиным задержали депутата

Обновлено в 10:41
Авто

Renault Triber поступит в продажу в августе 2019 года

Продажи нового 7-местного компактвэна Renault Triber стартуют в конце июля - начале августа текущего года.
Обновлено в 02:03
Политика

Трамп назвал «дурацким» раскритиковавшего его британского посла

Президент США Дональд Трамп назвал "дурацким" посла Великобритании в США Кима Дэррока, который в направленных в Лондон секретных телеграммах нелестно высказывался об администрации американского президента.
Обновлено в 08:55
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Политика

Украинским морякам предъявили окончательные обвинения

Украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, предъявлены обвинения в окончательной редакции.
Обновлено в 13:22
Происшествия

В Ульяновске загорелось здание правительства

В Ульяновске возник пожар в здании правительства региона. Возгорание началось в чердачном помещении, затем огонь вырвался на крышу.
Обновлено в 15:11
Политика

Между инновациями и архаикой. Путин предостерег от простых решений

Создание инновационных технологий, которые позволят восстановить баланс между био- и техносферой, обеспечить высокое качество жизни людей и при этом сохранять и защищать природную среду, стало центральной темой рабочей поездки президента РФ Владимира Путина в Екатеринбург.
Обновлено в 11:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное