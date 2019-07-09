Футбол

ЦСКА разгромил «Рубин» в контрольном матчеRT на русском 11:16

Московский ЦСКА одержал разгромную победу над казанским «Рубином» в контрольном матче, который состоялся на базе армейцев в Ватутинках. Встреча завершилась со счётом 4:0. Хет-трик оформил Арнор Сигурдссон, также с пенальти отличился Фёдор Чалов.
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Хет-трик Сигурдссона помог ЦСКА обыграть «Рубин»

Матч ТВ10:48

ЦСКА разгромил «Рубин», Сигурдссон сделал хет-трик

Sport24.ru10:48

ЦСКА разгромил «Рубин» благодаря хет-трику Сигурдссона

Чемпионат11:06

Прямая трансляция матча ЦСКА — «Рубин»

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Хет-трик Сигурдссона помог ЦСКА разгромить «Рубин»

Советский спорт11:13

Хет-трик Сигурдссона помог ЦСКА обыграть «Рубин»

Sportbox.RU10:48

Ливень – армейская погода. ЦСКА разгромил «Рубин»

Спорт-Экспресс11:45
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