Футбол

ЦСКА разгромил «Реал», но остался без еврокубков
Российская газета
14:47

Реал — ЦСКА
0 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
37′
Федор Чалов
43′
Георгий Щенников
Карим Бензема
Гарет Бэйл
46′
Маркос Льоренте
Тони Кроос
58′
73′
Арнор Сигурдссон
Марсело
Даниэль Карвахаль
74′
78′
Георгий Щенников
84′
Федор Чалов
Абель Эрнандес
89′
Иван Обляков
Константин Кучаев
Федерико Вальверде
90′+3′
90′+4′
Арнор Сигурдссон
Такума Нисимура
Столичные армейцы во второй раз обыграли "Реал" в Лиге чемпионов. Но разгромив мадридцев на выезде со счетом 3:0, "красно-синие", тем не менее, вылетели из еврокубков. А все потому, что в параллельной встрече "Виктория" вырвала победу над "Ромой".
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