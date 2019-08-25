Футбол

ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче седьмого тура РПЛNews.ru 14:54

ЦСКА — Ахмат
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Кирилл Набабкин
Звонимир Шарлия
17′
32′
Олег Иванов
Хердюр Магнуссен
34′
41′
Евгений Харин
Марио Фернандес
43′
Константин Кучаев
52′
62′
Андрей Семенов
62′
Вилкер Анхель
Звонимир Шарлия
62′
Федор Чалов
66′
69′
Одисе Роши
Аблай Мбенг
Никола Власич
73′
Константин Кучаев
Кристиян Бистрович
81′
Иван Обляков
Наир Тикнизян
89′
ЦСКА в домашнем матче обыграл грозненский "Ахмат" со счётом 3:0. Счёт на 43-й минуте открыл Марио Фернандес. Во втором тайме на 66-й минуте Фёдор Чалов увеличил преимущество «армейцев» и на 73-й минуте окончательный итог матча установил Никола Влашич.
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