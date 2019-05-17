Футбол
ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче молодежного первенства РоссииРИА Новости 13:20
Московский ЦСКА одержал крупную победу над грозненским "Ахматом" в матче 29-го тура молодежного первенства России по футболу. Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 7:1.
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Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено вчера в 05:59
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Общество
Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО
"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено в 14:04
Общество
Россиян могут перевести на оплату мусора по факту накопления
В Нижнем Тагиле с 1 января 2019 года жильцы многоквартирников платят регоператору «Рифей» за вывоз мусора 142 рубля, жители частного сектора – около 160 рублей.
Обновлено в 09:07
Происшествия
В Волгограде 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой и «КамАЗом»
В результате ДТП пострадали 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Обновлено в 12:39
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.
Обновлено в 14:07
Политика
Зеленский хотел бы, чтобы инаугурация прошла перед народом
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы принести президентскую присягу перед народом страны, глядя ему в глаза.
Обновлено в 13:40
Музыка
Лазарев прошёл в финал «Евровидения»
Сергей Лазарев, который представляет Россию на международном конкурсе "Евровидение-2019", прошёл в финал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
Обновлено вчера в 18:51
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Экономика
АСВ обнаружило масштабную схему вывода активов из «Югры»
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с масштабной схемой вывода активов из банка «Югра», следует из доклада директора экспертно-аналитического департамента АСВ Юлии Медведевой.
Обновлено в 13:33
Политика
Турчинов подал в отставку с должности секретаря СНБО Украины
Обновлено в 09:53
Общество
Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт
Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
Политика
Транзит российской нефти на Украину приостановлен
Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину.
Обновлено в 08:59
Политика
Путин гарантировал «ритмичное» финансирование научных исследований
Президент РФ Владимир Путин гарантировал, что средства на поддержку научных исследований в рамках мегагрантов будут выделяться "ритмично", власти будут стараться исключить и бюрократическую волокиту.
Обновлено в 13:33
Армия и оружие
Путин заявил о важности лазерного оружия в XXI веке
"Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота", - сказал президент РФ.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве
Обновлено вчера в 17:25
Музыка
Лазареву предсказали поражение на «Евровидении» из-за баллады
«Евровидение-2019»: Лазарев в финал вышел, но песня не хитовая Музыкальный критик Илья Легостаев в эфире НСН указал на достоинства и недоработки номера Сергея Лазарева, а также назвал своего фаворита «Евровидения-2019» (слушайте аудио).
Обновлено в 02:24
Происшествия
В Росгвардии назвали постановкой видео с «неудачей спецназа»
В Росгвардии отреагировали на распространившееся в Сети видео о якобы неудачной операции спецназа.
Обновлено в 09:40
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Происшествия
На трассе под Тюменью грузовик снес пешеходный переход
Около полудня в районе деревни Тураево большегруз при перевозке негабаритного груза задел надземный пешеходный переход перед остановкой «Тураево».
Обновлено в 04:56
Политика
Экс-депутат Госдумы Пономарев получил гражданство Украины
Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил гражданство Украины.
Обновлено в 10:34
Спорт
Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет
Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой — на Играх 2018 года спортсменка выиграла золото в спринте и гонке преследования, а также завоевала бронзу в индивидуальной гонке.
Обновлено в 08:37
Происшествия
В Петербурге задержали участников акции против гомофобии
Обновлено в 11:56
Происшествия
«Яндекс» порекомендовал сотрудникам не летать на самолетах SSJ-100
Компания «Яндекс» порекомендовала своим сотрудникам не летать на самолетах Sukhoi Superjet-100, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
Обновлено в 14:12
Политика
Россия воссоздала производство газотурбинных двигателей для фрегатов
Российской промышленности удалось создать судовые газотурбинные двигатели, которые ранее производились на Украине, и обеспечить все строящиеся фрегаты силовыми установками, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено в 12:41
Экономика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
Обновлено в 02:46
Наука
Британский лингвист расшифровал манускрипт Войнича
Обновлено 15 мая в 12:09
Политика
Украина может исчезнуть через пять лет – бывший спикер Верховной рады
Бывший спикер Верховной рады Владимир Литвин предсказал исчезновение Украины через пять лет в случае, если государству в этот срок не удастся урегулировать вопрос с Донбассом.
Обновлено в 13:08