Футбол
ЦСКА рассчитывает приобрести форварда «Ливерпуля»Вести.Ru 08:24
Московский ЦСКА заинтересован в покупке нигерийского нападающего Тайво Авонийи. Прошедший сезон 21-летний футболист провел в бельгийском "Генте". Права на нигерийца принадлежат английскому "Ливерпулю".
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Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА заинтересован в нападающем «Ливерпуля» Тайво Авонийи. 21-летний форвард из Нигерии провёл прошлый сезон в бельгийском «Генте» на правах аренды. «Ливерпуль» просит у москвичей £ 15 млн (€ 16,7 млн) за своего футболиста.Чемпионат07:21
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