Футбол

ЦСКА рассчитывает приобрести форварда «Ливерпуля»Вести.Ru 08:24

Московский ЦСКА заинтересован в покупке нигерийского нападающего Тайво Авонийи. Прошедший сезон 21-летний футболист провел в бельгийском "Генте". Права на нигерийца принадлежат английскому "Ливерпулю".
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ЦСКА заинтересован в покупке нападающего «Ливерпуля»

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА заинтересован в нападающем «Ливерпуля» Тайво Авонийи. 21-летний форвард из Нигерии провёл прошлый сезон в бельгийском «Генте» на правах аренды. «Ливерпуль» просит у москвичей £ 15 млн (€ 16,7 млн) за своего футболиста.
Чемпионат07:21

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ЦСКА хочет купить форварда «Ливерпуля» Авонийи

Sport24.ru09:11

ЦСКА заинтересован в нападающем «Ливерпуля»

Спорт-Экспресс09:15

ЦСКА заинтересован в покупке нападающего «Ливерпуля»

Чемпионат07:21

ЦСКА заинтересован в покупке нападающего «Ливерпуля»

Sport.ru08:29

СМИ: ЦСКА намерен приобрести форварда «Ливерпуля»

Матч ТВ08:03

ЦСКА ведет переговоры о трансфере нападающего «Ливерпуля»

Советский спорт07:44

ЦСКА интересуется форвардом «Ливерпуля» Авонийи. За него просят 15 млн фунтов

Sports.ru09:00
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 09:46, Вашингтон
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