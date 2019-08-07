Футбол

ЦСКА проявляет интерес к форварду «Флуминенсе» ПедроРИА Новости 02:25

Московский футбольный клуб ЦСКА интересуется нападающим бразильского "Флуминенсе" Педро Гильерме Абреу дос Сантосом, сообщает Globo Esporte. По информации издания, "Флуминенсе", владеющий 50% прав на 22-летнего футболиста, планирует выручить с продажи форварда не менее 15 миллионов евро.
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