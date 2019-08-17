Футбол
ЦСКА просматривает защитника «Тамбова» Гогуа на матче с «Краснодаром»Sport24.ru 10:28
|2′
Вандерсон Соуза
|11′
Кристиан Рамирес
Павел Карасев
|16′
|46′
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
Хасан Мамтов
Хызыр Аппаев
|46′
Олег Чернышев
Олабриан Муйива
|62′
|65′
Кристоффер Ольссон
Маркус Берг
Михаил Костюков
Хетаг Хосонов
|75′
|77′
Иван Игнатьев
Даниил Уткин
Гурам Тетрашвили
|78′
|79′
Даниил Уткин
Олабриан Муйива
|82′
Хетаг Хосонов
|82′
Тамбов
Расстановка 3‑4‑3
88
Шелия
58
Ойеволе
27
Гогуа
55
Осипенко
2
Рыбин
3
Тетрашвили
25
Карасев
30
Таказов
11
Муйива
14
Аппаев
17
Хосонов
1
Крицюк
89
Стоцкий
5
Спаич
3
Фьоулюсон
6
Рамирес
33
Берг
77
Камболов
52
Вильена
93
Сулейманов
47
Уткин
10
Вандерсон
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
Представители ЦСКА присутствуют на матче 6-го тура российской Премьер-лиги «Тамбов» — «Краснодар», который в эти минуты проходит в Саранске. Как сообщил комментатор игры на телеканале «Матч Премьер» Тимур Журавель, это связано с интересом красно-синих к защитнику «Тамбова» Седрику Гогуа.
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