Представители ЦСКА присутствуют на матче 6-го тура российской Премьер-лиги «Тамбов» — «Краснодар», который в эти минуты проходит в Саранске. Как сообщил комментатор игры на телеканале «Матч Премьер» Тимур Журавель, это связано с интересом красно-синих к защитнику «Тамбова» Седрику Гогуа.

ЦСКА просматривает защитника «Тамбова» Гогуа на матче с «Краснодаром»

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