Футбол

ЦСКА просматривает защитника «Тамбова» Гогуа на матче с «Краснодаром»Sport24.ru 10:28

Тамбов — Краснодар
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
2′
Вандерсон Соуза
11′
Кристиан Рамирес
Павел Карасев
16′
46′
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
Хасан Мамтов
Хызыр Аппаев
46′
Олег Чернышев
Олабриан Муйива
62′
65′
Кристоффер Ольссон
Маркус Берг
Михаил Костюков
Хетаг Хосонов
75′
77′
Иван Игнатьев
Даниил Уткин
Гурам Тетрашвили
78′
79′
Даниил Уткин
Олабриан Муйива
82′
Хетаг Хосонов
82′
3 фото
Представители ЦСКА присутствуют на матче 6-го тура российской Премьер-лиги «Тамбов» — «Краснодар», который в эти минуты проходит в Саранске. Как сообщил комментатор игры на телеканале «Матч Премьер» Тимур Журавель, это связано с интересом красно-синих к защитнику «Тамбова» Седрику Гогуа.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Селюк: «Гогуа не помешал бы не только ЦСКА, но и другим топ-клубам России, включая „Зенит“»

Sport24.ru10:40

Источник: «На матче „Тамбов“ - „Краснодар“ представители ЦСКА просматривают Гогуа»

Bobsoccer10:20

ЦСКА просматривает Гогуа на матче «Тамбов» – «Краснодар»

Бомбардир.ру10:57

ЦСКА просматривает защитника «Тамбова» на матче с «Краснодаром»

Sportbox.RU10:42

ЦСКА просматривает защитника «Тамбова» на матче с «Краснодаром»

Матч ТВ10:42

Скауты ЦСКА просматривают Гогуа

Soccer.ru10:42

Спортдиректор «Тамбова»: «Гогуа и ЦСКА? На нас никто не выходил»

Спорт-Экспресс12:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 13:20, Ашберн
Происшествия

Мародеры по частям растаскивают севший в кукурузном поле самолет

Обновлено в 07:03
Футбол

Модрич впервые в карьере получил прямую красную карточку

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич впервые за 16-летнюю карьеру получил прямую красную карточку.
Обновлено в 12:34
Политика

На митинг КПРФ на проспекте Сахарова пришли около 6 тысяч человек

Обновлено в 06:20
Общество

На Сочи обрушился сильный ливень

Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 04:56
Футбол

«Интер» проявляет интерес к Алексису Санчесу

Как сообщается, миланцы готовы подписать Алексиса Санчеса из «Манчестер Юнайтед».
Обновлено вчера в 20:10
Авто

Депутаты предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

Как сообщает «Коммерсант», думский комитет по промышленности внес предложение ограничить использование машин, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено 13 августа в 23:45
Происшествия

Пять человек пострадали и один погиб в массовом ДТП на въезде в Рязань

Один человек погиб, еще пять получили различные травмы при столкновении в субботу пяти легковых автомобилей на 68-м километре трассы Спас-Клепики - Рязань, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по Рязанской области.
Обновлено в 12:48
Здоровье

В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца

Обновлено в 13:07
Единоборства

Российская команда победила в «Танковом биатлоне»

Российская команда одержала победу в финальной эстафете конкурса «Танковый биатлон» в подмосковном Алабино.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие

В Сеть выложили видео с изгнанием иранскими катерами британского эсминца из Ормузского пролива

Обновлено в 04:24
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском отеле выросло до девяти

Обновлено в 09:11
Наука

Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой.
Обновлено в 03:11
Футбол

Капитан «Ахмата» получил удаление на 7-й минуте матча с «Зенитом»

Обновлено в 12:50
Авто

В России разрешили использовать компактные автомобильные номера

Обновлено в 00:04
Происшествия

Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП

Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло до 32 человек

Число пострадавших в аварии с автобусом в Перми достигло 32 человек, сообщается на сайте краевого Минздрава в субботу.
Обновлено в 11:44
Футбол

Пилот – Герой России откроет футбольный матч в Екатеринбурге

Герой России, командир самолёта Airbus A321 Дамир Юсупов откроет футбольный матч на стадионе «Екатеринбург-Арена».
Обновлено вчера в 09:38
Хоккей

НХЛ может провести Кубок мира в 2021 году вместо Матча звёзд

НХЛ может отменить Матч звёзд в 2021 году. Вместо этого Лига намерена провести Кубок мира.
Обновлено в 06:29
Политика

Дроны хуситов совершили нападение на нефтяной завод Саудовской Аравии

Обновлено в 06:18
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие

Иран продемонстрирует отечественный аналог С-300

Обновлено вчера в 12:37
Кино

Новый фильм «Мастер и Маргарита» станет одним из самых дорогих в РФ

Обновлено в 01:37
Общество

Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения

Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Футбол

Карасев рассудит футболистов «Спартака» и ЦСКА в дерби вместо Еськова

Обновлено в 05:36
Кино

Скончался голливудский актер Питер Фонда

Обновлено вчера в 23:03
Футбол

«Ливерпуль» победил «Саутгемптон» на выезде

Завершились пять матчей второго тура английской премьер-лиги. Ливерпуль в гостях обыграл Саутгемптон 2:1.
Обновлено в 12:00
Авто

Opel покажет самые экономичные модели во Франкфурте

Для нового поколения Corsa, которое тесно связано с последним Peugeot 208, планируется зарезервировать специальное место.
Обновлено в 10:10
Политика

Юнкер прервал отпуск из-за срочной операции

Как сказано в субботнем коммюнике Еврокомиссии, в Люксембурге Юнкеру провели холецистэктомию (удаление желчного пузыря).
Обновлено в 11:20
Экономика

Планируется повысить минимальный размер оплаты труда

На сайте минтруда РФ сообщается, что с 1 января 2020 года планируется повышение размера МРОТ до 12 130 рублей в месяц.
Обновлено вчера в 10:45
Финансы

17 августа 1998 года в России был объявлен технический дефолт

Помню, что я в начале сентября 1998 года была в отпуске, за границей, в Дубровнике.
Обновлено в 02:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Седрик Гогуа
Ивуарийский футболист
Ивуарийский футболист, защитник клуба «Тамбов».
В НовостяхВ поиске Яндекса
ЦСКА
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное