У армейцев автором единственного гола стал лучший бомбардир чемпионата России прошлого сезона — Федор Чалов. На 28-й минуте он добил мяч в ворота, после того как голкипер "Ростова" Сергей Песьяков отразил удар Ивана Облякова. ЦСКА проиграл на предсезонном турнире в Австрии все три матча.

ЦСКА проиграл третий матч подряд на Кубке «Матч Премьер»

Финансы В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов Составленная ЦБ новая шкала надбавок по необеспеченным потребительским кредитам, которую кредитные организации должны будут учитывать при кредитовании населения, вступит в силу с 1 октября.

Интернет В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.

Космос СМИ: ученые обнаружили за три года 84 неизвестных пульсара Ученые, работающие на сферическом радиотелескопе с 500-метровой апертурой (радиотелескоп FAST, Five hundred meter Aperture Spherical Telescope) в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу, со времени завершения его строительства в сентябре 2016 года обнаружили 84 новых пульсара.

Происшествия При взрыве заминированного мотоцикла в Сирии погибли три человека При взрыве заминированного мотоцикла в сирийском городе Сувейда на юге страны погибли три человека, семеро получили ранения.

Происшествия Сын арабского шейха скончался в Великобритании ОАЭ объявили трехдневный траур в связи со смертью сына правителя эмирата Шарджа шейха Халида бен Султана Аль Касими.

Политика ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.

Политика Путин отдал церкви право на организацию паломнических туров Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет за религиозными организациями право организовывать паломнические поездки.

Футбол Воспитанник «Спартака» Обухов перешел в «Сочи» Нападающий Владимир Обухов стал игроком футбольного клуба «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба новичка РПЛ.

Технологии Обнародовано название оператора с самым быстрым мобильным интернетом Назван российский оператор с самым высокоскоростным мобильным интернетом в стране по версии компании Ookla, создавшей сервис Speedtest.

Общество У Маслякова могут отобрать КВН через суд Оказалось, что его семье были завещаны исключительные авторские права на КВН, и семья Муратова обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».

Происшествия В результате извержения вулкана в Италии погиб турист В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».

Футбол Карпин заявил, что уровень РПЛ упал Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) опустился и связывает это с финансовой составляющей.

Происшествия Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.

ЖКХ ВЦИОМ: качеством услуг ЖКХ удовлетворены более половины россиян "Качество жилищно-коммунальных услуг устраивает большинство россиян - 60%, что на одну пятую больше, чем девять лет назад (39%)", - говорится в материалах ВЦИОМ.

Шоу-бизнес Алла Пугачева показала кольцо стоимостью 28 млн рублей Поклонники заметили на руке артистки кольцо. Ювелиры оценили стоимость украшения в 28 млн рублей. Об этом сообщает издание StarHit.

Политика Обещанные Трампом новые бронемашины оказались ржавыми и без стволов В преддверии празднования Дня независимости в США в центр Вашингтона доставили первые бронемашины. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.

Футбол РФС заключил соглашение о сотрудничестве с РЖД и Газпромбанком Глава РЖД Олег Белозеров и президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подписали соглашение о сотрудничестве для организации и проведения мероприятий по футболу, сообщает РЖД.

Политика ВВС США выделяют $82 млн на модернизацию спутниковой связи в Арктике Военно-воздушные силы США заключили контракт на $82 млн на модернизацию военной спутниковой связи в Арктике.

Шоу-бизнес Аршавин официально развелся с женой Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.