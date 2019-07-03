Футбол
ЦСКА проиграл третий матч подряд на Кубке «Матч Премьер»РБК 14:06
У армейцев автором единственного гола стал лучший бомбардир чемпионата России прошлого сезона — Федор Чалов. На 28-й минуте он добил мяч в ворота, после того как голкипер "Ростова" Сергей Песьяков отразил удар Ивана Облякова. ЦСКА проиграл на предсезонном турнире в Австрии все три матча.
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Финансы
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Назван российский оператор с самым высокоскоростным мобильным интернетом в стране по версии компании Ookla, создавшей сервис Speedtest.
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Происшествия
СМИ сообщили о ЧП во время салюта в Минске
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В результате извержения вулкана в Италии погиб турист
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ЖКХ
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Общество
Пресс-служба красноярского губернатора объяснила инцидент в Канске
По словам пресс-секретаря Александра Усса, появившееся в соцсетях видео не отражает реального разговора главы региона с жителями города Пресс-секретарь главы Красноярского края Александра Усса прокомментировала инцидент в ходе его встречи с жителями пострадавшего от паводка города Канска.
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В сети появились фото полного солнечного затмения
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