Футбол

ЦСКА проиграл третий матч подряд на Кубке «Матч Премьер»РБК 14:06

У армейцев автором единственного гола стал лучший бомбардир чемпионата России прошлого сезона — Федор Чалов. На 28-й минуте он добил мяч в ворота, после того как голкипер "Ростова" Сергей Песьяков отразил удар Ивана Облякова. ЦСКА проиграл на предсезонном турнире в Австрии все три матча.
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ЦСКА с нулем: армейцы проиграли все три матча в Австрии

Советский спорт14:00

ЦСКА – «Ростов» – 1:2, 3 июля 2019 года, предсезонный турнир в Австрии

Чемпионат14:05

ЦСКА проиграл все 3 матча на Кубке Париматч Премьер с общим счетом 2:6

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ЦСКА — «Ростов» — 1:2. Видеообзор матча Кубка Париматч Премьер

Sport24.ru14:39

ЦСКА проиграл «Ростову» в третьем матче турнира в Австрии

Газета.Ru14:13

«Ростов» обыграл ЦСКА на Кубке Матч Премьер

LiveSport.ru14:01

Чалов рассказал об ошибках ЦСКА на Кубке Париматч Премьер

Матч ТВ14:43
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 17:43, Ашберн
Финансы

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Интернет

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Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
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Обновлено в 07:53
Происшествия

При взрыве заминированного мотоцикла в Сирии погибли три человека

При взрыве заминированного мотоцикла в сирийском городе Сувейда на юге страны погибли три человека, семеро получили ранения.
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Происшествия

Сын арабского шейха скончался в Великобритании

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Политика

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Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.
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«Атлетико» приобрел 19-летнего футболиста «Бенфики» Фелиша за €126 млн

По информации портала Goal, "Атлетико" активировал опцию отступных в контракте 19-летнего футболиста с "Бенфикой" в размере €126 млн.
Обновлено в 14:22
Политика

Путин отдал церкви право на организацию паломнических туров

Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет за религиозными организациями право организовывать паломнические поездки.
Обновлено в 14:02
Футбол

Воспитанник «Спартака» Обухов перешел в «Сочи»

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Технологии

Обнародовано название оператора с самым быстрым мобильным интернетом

Назван российский оператор с самым высокоскоростным мобильным интернетом в стране по версии компании Ookla, создавшей сервис Speedtest.
Обновлено в 15:52
Общество

У Маслякова могут отобрать КВН через суд

Оказалось, что его семье были завещаны исключительные авторские права на КВН, и семья Муратова обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».
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Происшествия

СМИ сообщили о ЧП во время салюта в Минске

Обновлено в 17:21
Происшествия

В результате извержения вулкана в Италии погиб турист

В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено в 14:39
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Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу

Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено в 15:00
Футбол

Карпин заявил, что уровень РПЛ упал

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) опустился и связывает это с финансовой составляющей.
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Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море

Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.
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ЖКХ

ВЦИОМ: качеством услуг ЖКХ удовлетворены более половины россиян

"Качество жилищно-коммунальных услуг устраивает большинство россиян - 60%, что на одну пятую больше, чем девять лет назад (39%)", - говорится в материалах ВЦИОМ.
Обновлено в 04:52
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Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава

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Происшествия

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В столице из-за непогоды пострадали четыре человека, включая одного ребенка.
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Минобороны опубликовало имена всех погибших в Баренцевом море

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Алла Пугачева показала кольцо стоимостью 28 млн рублей

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Обещанные Трампом новые бронемашины оказались ржавыми и без стволов

В преддверии празднования Дня независимости в США в центр Вашингтона доставили первые бронемашины. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено вчера в 03:52
Футбол

РФС заключил соглашение о сотрудничестве с РЖД и Газпромбанком

Глава РЖД Олег Белозеров и президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подписали соглашение о сотрудничестве для организации и проведения мероприятий по футболу, сообщает РЖД.
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Военно-воздушные силы США заключили контракт на $82 млн на модернизацию военной спутниковой связи в Арктике.
Обновлено в 16:59
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Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Общество

Пресс-служба красноярского губернатора объяснила инцидент в Канске

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В сети появились фото полного солнечного затмения

Обновлено вчера в 21:52
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