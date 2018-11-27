Московский ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, сообщает "Советский Спорт". Напомним, армейский клуб уступил в матче 5-го тура группового этапа главного европейского турнира "Виктории" со счетом 1:2. Игра прошла на стадионе "Лужники".

ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

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